Samanyolu Haber /Gündem / Aşırı sağın Avrupa'daki zaferi Ümit Özdağ'ı heyecanlandırdı /10 Haziran 2024 13:14

Aşırı sağın Avrupa'daki zaferi Ümit Özdağ'ı heyecanlandırdı

Avrupa Parlamentosu’ndaki seçimlerde aşırı sağın seçimlerdeki kazancı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da heyecanlandırdı. Göçmen karşıtı sözlerini yineleyen Özdağ, aynı ‘başarı’yı Türkiye için de diledi.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çeşitli AB ülkelerinin mülteci ve göçmen karşıtı partileri kazançlı çıktı. Seçimlerde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre aşırı sağın Avrupa’da yayılması Türklerin de yer aldığı göçmenler için tehlike olarak görülüyor. Türkiye’deki aşırı sağ partilerden Zafer Partisi’nin genel başkanı bu seçim sonuçlarından memnun. Kendisi için de bir alan açıldığını düşünen Özdağ, aşırı sağın zaferini attığı şu tweet’le destekledi:

“Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa’nın mülteciler tarafından işgal edilmesine, sokakların güvensiz hale gelmesine, cinayet ve tecavüzlerin artmasına neden olan partilere karşı Avrupalı seçmen ayaklandı. Avrupalı seçmen AB’nin mülteci politikasının değişmesini savunan partileri 1. Sıraya taşıdı. Avrupalı seçmen oyu ile ülkesini ve Avrupa’yı savunuyor. Sıra Türk halkının oyu ile ülkesinin işgaline DUR demesine geldi. Zafer Partisi sığınmacı ve kaçakları yollayacak tek partidir. Zafer Partisine üye ol, işgale karşı çık.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:10