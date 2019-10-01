'Aşırı sağın kalesi'ne çalışmaya gelene ücretsiz konaklama imkanı

The Guardian’da yer alan habere göre, Görlitz Almanya’nın en düşük maaşlara ve en yüksek ‘aşırı sağ’ oylarına sahip kenti. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla göç veren kentin nüfusu yıllar içinde düşmeye devam etti.





Kent yetkilileri nüfustaki azalmayı önlemek için yeni bir yöntem buldu. Buna göre şehre çalışmaya gelecek insanlar bir ay boyunca ücretsiz konaklayarak, kalıp kalmayacaklarına karar verebilecek.





Kentte test dönemi başladığından beri 150’den fazla başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuranların üçte ikisinin ise büyük şehirlerden olduğu tespit edildi. Almanya dışından yapılan başvurular arasında ABD ve Birleşik Krallık’tan insanlar da bulunuyor.





Görlitz’de yapılan uygulamanın benzerleri daha önce dünyanın pek çok yerinde gerçekleştirildi. Örneğin ABD’nin Oklahoma kenti de dijital sektörde çalışanlara taşındıkları takdirde yılda fazladan 10 bin dolar verdi.



