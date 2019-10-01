Samanyolu Haber /Dünya / 'Aşırı sağın kalesi'ne çalışmaya gelene ücretsiz konaklama imkanı /01 Ekim 2019 11:59

'Aşırı sağın kalesi'ne çalışmaya gelene ücretsiz konaklama imkanı

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Görlitz kenti, şehre çalışmaya gelenlere test süresi sunuyor. Buna göre, Görlitz'e çalışmak için yerleşenler bir ay boyunca ücretsiz konaklama şansına sahip.

SHABER3.COM

The Guardian’da yer alan habere göre, Görlitz Almanya’nın en düşük maaşlara ve en yüksek ‘aşırı sağ’ oylarına sahip kenti. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla göç veren kentin nüfusu yıllar içinde düşmeye devam etti.

Kent yetkilileri nüfustaki azalmayı önlemek için yeni bir yöntem buldu. Buna göre şehre çalışmaya gelecek insanlar bir ay boyunca ücretsiz konaklayarak, kalıp kalmayacaklarına karar verebilecek.

Kentte test dönemi başladığından beri 150’den fazla başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuranların üçte ikisinin ise büyük şehirlerden olduğu tespit edildi. Almanya dışından yapılan başvurular arasında ABD ve Birleşik Krallık’tan insanlar da bulunuyor.

Görlitz’de yapılan uygulamanın benzerleri daha önce dünyanın pek çok yerinde gerçekleştirildi. Örneğin ABD’nin Oklahoma kenti de dijital sektörde çalışanlara taşındıkları takdirde yılda fazladan 10 bin dolar verdi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Aşırı sağın kalesi'ne çalışmaya gelene ücretsiz... Sonraki Haber >>

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:11