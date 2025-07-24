Aşırı sıcaklar da ne yapmalı: İşte bilim destekli serinleme yöntemleri

























Geçmişte, 2019 yılında yaşanan sıcaklık dalgası dünya genelinde 356 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Artan iklim kriziyle bu tür tehlikelerin daha da sık yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor.- Camları bilinçli açın: Dışarısı daha sıcaksa kapalı tutun.- Perdeleri kapatın, ıslak çarşaf ya da buz dolu kapları vantilatör önüne yerleştirin.- Vantilatör kullanımı 35°C'ye kadar etkili. Daha sıcak havada dikkatli olunmalı.- Duş almak, yüzmek gibi yöntemlerle buharlaşma yoluyla serinleme sağlanabilir.- İdeal uyku sıcaklığı: Oda 19-21°C, cilt çevresi 31-35°C- Üzerinize çok kalın örtü almak yerine ince örtüler tercih edin.- Gece geç saatte yemek yememek, uyku kalitesini artırır.Baygınlık, aşırı terleme, mide bulantısıAteş, kafa karışıklığı, nöbetler – acil tıbbi müdahale gerekirYaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bebeklerÇocukları arabada bırakmayın. Sıcaklık araç içinde 10 dakikada 11°C artabilir.Evcil hayvanlar, özellikle köpekler, sıcak günlerde dışarı çıkarılmamalı. Patiler yanabilir, vücut ısıları hızlı düşmez.