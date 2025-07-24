Samanyolu Haber /Sağlık / Aşırı sıcaklar da ne yapmalı: İşte bilim destekli serinleme yöntemleri /24 Temmuz 2025 11:06

Aşırı sıcaklar da ne yapmalı: İşte bilim destekli serinleme yöntemleri

Türkiye, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıya. Uzmanlar, bu aşırı sıcak dalgalarının insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Geçmişte, 2019 yılında yaşanan sıcaklık dalgası dünya genelinde 356 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Artan iklim kriziyle bu tür tehlikelerin daha da sık yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Hayati Uyarılar ve Basit Önlemler

- Saat 11.00-15.00 arası dışarı çıkmayın.
- Su tüketimini artırın, özellikle sıcak ve soğuk içecekler karışımı iyi gelir.
- Su oranı yüksek meyveler (karpuz, çilek, kavun, salatalık) tercih edin.
- Baharatlı yiyecekler terlemeyi artırarak serinletici olabilir.
- Rahat, bol giysiler ve gölgeli alanlarda kalmak önemlidir.

Evi ve Bedeni Serin Tutmak

- Camları bilinçli açın: Dışarısı daha sıcaksa kapalı tutun.
- Perdeleri kapatın, ıslak çarşaf ya da buz dolu kapları vantilatör önüne yerleştirin.
- Vantilatör kullanımı 35°C'ye kadar etkili. Daha sıcak havada dikkatli olunmalı.
- Duş almak, yüzmek gibi yöntemlerle buharlaşma yoluyla serinleme sağlanabilir.


Uyku ve Sıcaklık

- İdeal uyku sıcaklığı: Oda 19-21°C, cilt çevresi 31-35°C
- Üzerinize çok kalın örtü almak yerine ince örtüler tercih edin.
- Gece geç saatte yemek yememek, uyku kalitesini artırır.


Sıcak Çarpması Belirtileri

Baygınlık, aşırı terleme, mide bulantısı

Güneş çarpması: Ateş, kafa karışıklığı, nöbetler – acil tıbbi müdahale gerekir

En riskli gruplar: Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bebekler


Çocuklar ve Evcil Hayvanlar

Çocukları arabada bırakmayın. Sıcaklık araç içinde 10 dakikada 11°C artabilir.

Evcil hayvanlar, özellikle köpekler, sıcak günlerde dışarı çıkarılmamalı. Patiler yanabilir, vücut ısıları hızlı düşmez.
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