Aşırı sıcaklar da ne yapmalı: İşte bilim destekli serinleme yöntemleri

Hayati Uyarılar ve Basit Önlemler
- Saat 11.00-15.00 arası dışarı çıkmayın.
- Su tüketimini artırın, özellikle sıcak ve soğuk içecekler karışımı iyi gelir.
- Su oranı yüksek meyveler (karpuz, çilek, kavun, salatalık) tercih edin.
- Baharatlı yiyecekler terlemeyi artırarak serinletici olabilir.
- Rahat, bol giysiler ve gölgeli alanlarda kalmak önemlidir.
Evi ve Bedeni Serin Tutmak
- Camları bilinçli açın: Dışarısı daha sıcaksa kapalı tutun.
- Perdeleri kapatın, ıslak çarşaf ya da buz dolu kapları vantilatör önüne yerleştirin.
- Vantilatör kullanımı 35°C'ye kadar etkili. Daha sıcak havada dikkatli olunmalı.
- Duş almak, yüzmek gibi yöntemlerle buharlaşma yoluyla serinleme sağlanabilir.
Uyku ve Sıcaklık
- İdeal uyku sıcaklığı: Oda 19-21°C, cilt çevresi 31-35°C
- Üzerinize çok kalın örtü almak yerine ince örtüler tercih edin.
- Gece geç saatte yemek yememek, uyku kalitesini artırır.
Sıcak Çarpması Belirtileri
Baygınlık, aşırı terleme, mide bulantısı
Güneş çarpması: Ateş, kafa karışıklığı, nöbetler – acil tıbbi müdahale gerekir
En riskli gruplar: Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bebekler
Çocuklar ve Evcil Hayvanlar
Çocukları arabada bırakmayın. Sıcaklık araç içinde 10 dakikada 11°C artabilir.
Evcil hayvanlar, özellikle köpekler, sıcak günlerde dışarı çıkarılmamalı. Patiler yanabilir, vücut ısıları hızlı düşmez.