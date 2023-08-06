Samanyolu Haber /Gündem / 'Aşırı yoksul hane' artışı da uçuşta: 3,6 milyona ulaştı /06 Ağustos 2023 10:49

'Aşırı yoksul hane' artışı da uçuşta: 3,6 milyona ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında, aşırı yoksulluk çeken hane sayısı 3 milyon 615 bine yükseldi. Söz konusu rakam geçtiğimiz yıl 2,5 milyon haneydi! Kısacası AKP’nin ‘yeni ekonomi programı’, sefalet içinde yaşayan hane sayısının bir yılda 1,1 milyon artmasına neden oldu.

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Ekonomik kriz kaynaklı derin yoksulluk milyonlarca vatandaşı etkiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 yılının ilk yarısına yönelik verileri milyonlarca hanenin yoksulluğa adeta hapsolduğunu ortaya koyuyor.

Birgün’de yayınlanan bakanlığın verilerine göre, ‘Ailesinin yanında yaşamını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken’ ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlandırılan çocuk sayısı Haziran 2023 itibarıyla 168 bin 247’ye ulaştı. Ocak-Haziran 2023 döneminde SED Programı kapsamında destek sağlanan çocuklar için 3 milyar 340 milyon 867 bin TL para harcandı.

Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşların dahil edildiği Türkiye Aile Destek Programı’na yönelik rapor da Türkiye’deki yoksulluğun boyutunu ortaya koyan bir başka veri oldu. Buna göre, 2022 yılında 2,5 milyon olan program kapsamına alınan hane sayısı, Haziran 2023 itibarıyla 3 milyon 615 bin 670’e fırladı.
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