Asırlık çınar hayatını kaybetti

Eski milletvekili ve bakan Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti. Kayra, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu 37'nci Hükûmet döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.







Kayra, bir süre önce yolda yürürken düşmesinin ardından kalça kemiğini kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Kayra 104 yaşındaydı.





CAHİT KAYRA KİMDİR?





Ömer Cahit Kayra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1938 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında müfettişlik, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptı.





PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.





ENERJİ BAKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNDU





1973'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 15. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37'nci Hükûmet (26.01.1974-17.11.1974) döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu.





Kayra iki çocuk babasıydı.







