Samanyolu Haber /Sağlık / Aşısız kişilerde Delta varyantı 'olağanüstü' tehlikeli /13 Eylül 2021 10:31

Aşısız kişilerde Delta varyantı 'olağanüstü' tehlikeli

ABD'de görevli bilim insanları, delta varyantı ile hızla yayılan corona virüsüne karşı aşı olanlarla olmayanları kıyasladı.

SHABER3.COM

Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Jeremy Faust, corona virüsüne karşı aşı olanlarla olmayanların, güvende olup olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Faust, “Şimdi şunu açıkça konuşalım, Delta varyantı aşı olmayanlar için olağanüstü tehlikeli bir durum oluşturuyor. Delta varyantı, aşı olanlar için ise önceki varyantlarda olmayan bir tehlikeye sebep oluyor. Aşı olanlar ve olmayanlar aynı risk grubunda değil.” dedi.

Yahoo News’e konuşan Faust, “Corona virüsü aşısının aynı zamanda uzun Covid-19’u da azalttığını biliyoruz. Normale dönüş için kritik detay, aşılama oranı artana kadar sosyal mesafe ve hijyene önem vermek. Herkes aşı olana kadar virüsün yayılmasını engellemeliyiz” ifadesini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşısız kişilerde Delta varyantı 'olağanüstü' tehlikeli Sonraki Haber >>

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:20