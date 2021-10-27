‘Asistan hekimler İngilizce, Almanca çalışıyor; burada kalmanın faydası yok’

Anka’nın haberine göre; Asistan hekim, 36 saat çalıştıklarını ve bunun şaka olmadığını ifade etti. Asistan hekim, ”Bunun cuma günü olup 24 saat olması gerçekleri değiştirmiyor. Gün aşırı devam ettiğimiz zaman evimize gitmiyoruz. Sabah 6’da işe geliyoruz ertesi gün akşam çıkıyoruz ve sonraki gün tekrar geliyoruz. Ben nöbetten çıktığımda ya da arkadaşlarım, o kadar olağan bir şey ki frene basarken reflekslerimiz zayıflıyor. Her gün işten çıkıp taksiyle gidemeyiz, kimse kusura bakmasın. Çalıştığımız nöbet parasının hepsini taksiye verebilecek maddi durumumuz yok. Uçuk ücretler aldığımızı mı düşünüyorlar bilmiyorum ama biz uçuk ücretler almıyoruz” dedi.





Mesai saatlerinin sisteme girilmesini de kendilerinin yaptığını söyleyen asistan hekim, bunun için bir personelin olmadığını söyledi.Asistan hekim, ”Ben 1,5 yıllık kadın doğum bölümünü 1,5 yılda bıraktım ve dahiliyeye geçtim. Artık ayaklarımın altı yara olmuştu. 10 gün istisnasız günaşırı nöbet tuttuğum içindi. 36’ıncı saatimde sezaryene de girmiştim. Şu an o arkadaşımın ne hissettiğini o kadar iyi anlayabiliyorum ki. Bunlar insanlık dışı.Hastane dolup taşıyor, boş yerimiz yok. Koskoca hastane bile yetmiyor. Bu yanlışı birilerinin ya da bizlerin çözmesi gerekiyor artık. Siyasi mi bilmiyorum siyaset umurumda değil açıkçası. Birilerinin ölmesi de çözüm olmuyor. Hepimiz İngilizce, Almanca çalışıyoruz. Burada kalmanın hiçbirimize faydası kalmadı. Tıp fakültesini çok güzel duygularla bitirmiştim, hiçbir umudum kalmadı açıkçası. 15 nöbet tutup yedi nöbet parası aldığımız sistemde kayıtlı. Bu acımasızlık. Hiçbir devlet dairesinde ya da özel sektörde bunu yaşamazsınız” dedi.