Samanyolu Haber /Dünya / 'Aşıyı bulan ama yetiştiremeyen' Almanya Rus aşısı alacak /10 Nisan 2021 09:50

'Aşıyı bulan ama yetiştiremeyen' Almanya Rus aşısı alacak

Almanya, Sputnik V Covid-19 aşısıyla ilgili ön satın alma anlaşması yapmak için Rusya ile görüşüldüğünü duyurdu.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı konusunda gerekliliklerin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylandığını ve dozların önümüzdeki birkaç ay içinde hazır olabileceğini söyledi.

Berlin'de basın toplantısında konuşan Spahn, "Benim için en önemli soru, ikinci veya üçüncü çeyrekte ne olacağı, çünkü bu, aşılama kampanyasının şu anki aşaması için bir fark yaratıyor" dedi.

Bavyera yerel hükümeti, EMA’nın onaylaması halinde 2,5 milyon Sputnik V aşısı satın almak için ön anlaşma imzalayacağını duyurmuş, ancak bu teslimatın temmuz ayında gerçekleşebileceğini bildirmişti.

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