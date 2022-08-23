Aşk-ı Memnu bir kez daha 'final' yapacak

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, bu yıl da gündüz kuşağında izleyicilerle buluştu.

Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, bu yıl da gündüz kuşağında izleyicilerle buluştu.





Dizinin her sene yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan final bölümü, bu sene kendi gününde ve saatinde ekranlara gelecek.

KENDİ GÜNÜNDE VE KENDİ SAATİNDE...





Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrolünde yer aldıkları dizinin bu seneki final bölümü, 25 Ağustos Perşembe akşamı, saat 20.00'de ekranda olacak.