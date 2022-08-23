Samanyolu Haber /Medya / Aşk-ı Memnu bir kez daha 'final' yapacak /23 Ağustos 2022 21:36

Aşk-ı Memnu bir kez daha 'final' yapacak

Yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettiren Aşk-ı Memnu dizisinin terar bölümlerindeki final sahnesinin dizinin orijinal gün ve saatinde yayınlanacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, bu yıl da gündüz kuşağında izleyicilerle buluştu.

Dizinin her sene yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan final bölümü, bu sene kendi gününde ve saatinde ekranlara gelecek.

KENDİ GÜNÜNDE VE KENDİ SAATİNDE...

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrolünde yer aldıkları dizinin bu seneki final bölümü, 25 Ağustos Perşembe akşamı, saat 20.00'de ekranda olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşk-ı Memnu bir kez daha 'final' yapacak Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:56