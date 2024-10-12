Samanyolu Haber /Dünya / Aşkabat’ta Putin ile Pezeşkian görüştü /12 Ekim 2024 14:46

Aşkabat’ta Putin ile Pezeşkian görüştü

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen uluslararası forumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere çok sayıda ülke lideri katıldı.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Türkmen şair Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ‘Zamanlar ve Medeniyetler Arasındaki Bağ: Barış ve Kalkınmanın Temeli’ başlıklı forum kapsamında Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian ile ilk kez yüz yüze görüştü.
Temmuz ayında göreve gelen Pezeşkian ve Putin ilk kez bu zirve kapsamında bir araya gelmiş oldu.

Zirve, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme fırsatı sunduğu kadar, bölgesel dinamiklerin yeniden şekillendiği bir dönemde gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor.

Rusya ve İran, Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanışma sergiliyor

Putin, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin altını çizerek, “Uluslararası arenada aktif olarak birlikte çalışıyoruz ve dünyadaki güncel olaylara ilişkin değerlendirmelerimiz genellikle birbirine çok yakın” ifadelerini kullandı. Bu, Rusya ve İran’ın özellikle Orta Doğu’daki bölgesel politikalar, Batı’ya karşı duruş ve enerji alanında işbirliğini derinleştirdiği bir dönemde önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Rusya ve İran, Batı’nın yaptırımlarına karşı dayanışma sergileyen iki önemli aktör olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda, enerji piyasalarında büyük rol oynayan bu iki ülke, petrol ve doğalgaz alanında işbirliğini genişletme potansiyeline sahip. Putin ve Pezeşkian’ın bu konulara nasıl yaklaştığı, önümüzdeki dönemde uluslararası enerji piyasalarını da etkileyebilir.
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