Samanyolu Haber /Gündem / Asker değil, polis değil... Kim bu silahlı milisler? /14 Mayıs 2020 12:14

Asker değil, polis değil... Kim bu silahlı milisler?

Kimliği bilinmeyen askeri üniformalı silahlı kişiler sosyal medyada yayınlanan bir video ile tehditler savurdu.

Kim bu silahlı kişiler?

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesine yönelik saldırıların ardından görevinden alınan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan'ın sosyal medyadan tehdit  edildiğini söyleyen grup, "Ülkemizin 57'inci alayı olan ülkü ocaklarının ve onun herhangi bir bireyinin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır" dedi. 

Nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen videoda üzerinde askeri üniforma, yüzlerinde maske ve ellerinde ağır silahlar olan kişiler, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'na yönelik tehditlere cevap vereceklerini belirterek, "Nefsi müdafa olursa Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın görünmeyen orduları kardeşleri var. Bir gece gelir Gazi Mahallesi'nde, Irakta, Rakka'da her neredeyseniz orada hesap sorulur" ifadelerini kullandı.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Asker değil, polis değil... Kim bu silahlı milisler? Sonraki Haber >>

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:56