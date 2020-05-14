Asker değil, polis değil... Kim bu silahlı milisler?

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesine yönelik saldırıların ardından görevinden alınan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan'ın sosyal medyadan tehdit edildiğini söyleyen grup, "Ülkemizin 57'inci alayı olan ülkü ocaklarının ve onun herhangi bir bireyinin kılına zarar gelirse sizde hayali olan namlular bizde cayır cayır çalışır" dedi.





Nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen videoda üzerinde askeri üniforma, yüzlerinde maske ve ellerinde ağır silahlar olan kişiler, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'na yönelik tehditlere cevap vereceklerini belirterek, "Nefsi müdafa olursa Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı'nın görünmeyen orduları kardeşleri var. Bir gece gelir Gazi Mahallesi'nde, Irakta, Rakka'da her neredeyseniz orada hesap sorulur" ifadelerini kullandı.