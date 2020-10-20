Samanyolu Haber /Gündem / Asker kaçağı olduğu için hapis yatan Ortaç: Azerbaycan için askere giderim /20 Ekim 2020 12:56

Asker kaçağı olduğu için hapis yatan Ortaç: Azerbaycan için askere giderim

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?" sorusuna "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını" yanıtını verdi.

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Şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Havuz medyasında yer alan habere göre "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" diyen Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını."

Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yatmıştı. Hapisten çıkan Ortaç, daha sonra askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178. Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı.
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