Askeri amaçlı uydu uzayda yörüngeye yerleşti!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz-2.1a roketiyle fırlatılan askeri uydunun başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.





Moskova saatiyle 10:51’de gerçekleşen fırlatma sonrasında uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla ulaştı ve tüm sistemlerinin normal şekilde çalıştığı bildirildi.





Fırlatma sürecinin planlandığı gibi yürütüldüğünü belirten yetkililer, uzay aracının German Titov’un adını taşıyan Ana Test Uzay Merkezi tarafından izlemeye alındığını ve Savunma Bakanlığı’nın yer kontrol ekibiyle uydu arasında stabil bir haberleşme bağlantısının kurulduğunu ifade etti.





Bu özel fırlatma, Krasnodar Harbiye Okulu, Stavropol Harbiye Okulu, Aksai Danila Efremov Kazak Harbiye Kolordusu ve Kuzey Kafkasya Suvorov Askeri Okulu öğrencileri tarafından gözlemlendi. Öğrenciler, Soyuz roket fırlatma rampasını ziyaret ederek fırlatma anına tanıklık ettiler ve Mirny şehrindeki kozmodromun tarihi noktalarını gezdiler. Bu gezi kapsamında, Ordu Generali Yuri Yashin, Korgeneral Stepan Shtanko ve Korgeneral Galaktion Alpaidze’nin büstlerinin bulunduğu alanlar ile Angara fırlatma aracının teknik ve fırlatma kompleksi tanıtıldı.