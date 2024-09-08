Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 şehit 1 yaralı

Öğleden sonra Tunceli’nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana gelen kazada, İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 asker yaralandı.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ihbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3’ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.







ACI HABERİ YERLİKAYA DUYURDU





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.





Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:





"Milletimizin başı sağ olsun Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"