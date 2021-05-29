Samanyolu Haber /Gündem / Askeri Ceza Kanunun'da değişiklik: Yandaş Generale dokunulmazlık geliyor /29 Mayıs 2021 08:18

Askeri Ceza Kanunun'da değişiklik: Yandaş Generale dokunulmazlık geliyor

AKP’nin “askerlerin yargılanması” konusunu da içeren yasa teklifi tartışma yarattı. Hukukçu Mehmet Erkan Akkuş’a göre alt rütbedeki askerlerin mağduriyeti artacak ve haklarını arayamayacak, askerler arasında dokunulmaz zümre oluşacak, iktidara yakın generallere koruma sağlanacak.

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AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu Askeri Ceza Yasası’nda değişiklik öngören teklifte yer alan “askerlerin yargılanmasının komutanların iznine bağlanması” koşulu tartışma yarattı. Avukat Mehmet Erkan Akkuş, yasa teklifinin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, “alt rütbedeki askerlerin mağduriyetinin artacağını ve askerler arasında dokunulmaz bir zümrenin yaratılacağını” vurguladı. Akkuş ayrıca bu teklifin, “iktidarın kendisine yakın gördüğü generalleri koruma kılıfına aldığı bir teklif olduğunu” kaydetti.

AKP milletvekillerinin bu hafta Meclis’e sunduğu ve önce TBMM Adalet Komisyonu’nda ardından da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Askeri Ceza Yasası ve bazı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, askerlerin görev suçlarından dolayı yargılanmalarını amirlerinin iznine bağlıyor. Teklifin yasalaşması durumunda ise “ağır cezalık suçüstü haller” dışında asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturulması, “askerlerin görev yaptıkları birlik komutanı ya da kurum amirlerinin iznine bağlı” olacak. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni de Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek.

‘MAĞDURİYET ARTACAK’
Bir dönem Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Hukuk Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan avukat Mehmet Erkan Akkuş, teklife ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, askeri suçların soruşturulması için komutanlıklardan izin alınması şartının, “astların mağdur olduğu askeri suçların soruşturmasını zorlaştıracağını” söyledi. Akkuş, “Özellikle genç rütbedeki subay, astsubay ve uzman erbaşlar, kendilerine yapılan haksızlıklara karşı suç duyurusunda bulunabiliyorlardı. Şimdi savcının soruşturma açabilmesi için birlik komutanından izin alması gerekiyor. Bu düzenleme, kanun önünde eşitliğe aykırıdır. Biz şimdi herhangi bir şikâyet durumunda, yargılama izninin verilmediği durumlarla karşı karşıya kalacağız. Bu haliyle geçerse, özellikle genç rütbedeki askerlerin mağduriyeti artacaktır” değerlendirmesini yaptı. Yasa teklifinde getirilen yeni düzenleme için “makul bir gerekçe sunulmadığına” da dikkat çeken Akkuş, “Bu teklifle ayrıcalıklı bir zümre yaratılmaya çalışılıyor. 

‘NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Teklifle, general ve amiraller hakkındaki askeri suçlar dolayısıyla yapılacak yargılamaların, valilerin de aralarında bulunduğu üst düzey memurlarda olduğu gibi Yargıtay’da yapılmasının öngörüldüğünü de anımsatan Akkuş, “General ve amirallerin Yargıtay’da yargılanmasına neden ihtiyaç duyulduğu da anlaşılır değildir. Kamu görevlileri arasında çok sınırlı bir grup için öngörülen Yargıtay’da yargılamanın general ve amiraller için de getirilmesinde yine seçkin bir zümre yaratılması çabası var” dedi. Teklifteki, “suç işlerken rastlanması” ve “suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması” durumunda da asker kişilerin “herkes tarafından geçici olarak yakalanabilmesine olanak tanıyan” düzenlemeye de dikkat çeken Akkuş, “Bu, çok büyük kafa karışıklığı yaratabilecek durumlara yol açabilir. Böylelikle askerlere yönelik hukuksuzlukların önü açılıyor” görüşünü dile getirdi.
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