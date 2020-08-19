Samanyolu Haber /Dünya / Askeri darbe sonrasında ülkenin üyeliği askıya alındı /19 Ağustos 2020 21:51

Askeri darbe sonrasında ülkenin üyeliği askıya alındı

Mali'de meydana gelen askeri darbe sonrasında ülkenin Afrika Birliği üyeliğinin askıya alındığı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Afrika Birliği, Mali'de askeri darbeyi kınayarak ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

Afrika Birliği dünkü askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldı. Kararı Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi duyurdu.

Mali'de dün ayaklanan askerler tarafından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başbakan ve bazı bakanlar tutuklanmıştı. Keita götürüldüğü askeri kışlada gece saatlerinde istifa ettiğini duyurmuştu.

Afrika Birliği'nden yapılan açıklamada Keita ve diğer yetkililerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu ve Mali'de "anayasal düzen tesis edilene kadar" ülkenin üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.
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