Askeri darbe sonrasında ülkenin üyeliği askıya alındı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Afrika Birliği, Mali'de askeri darbeyi kınayarak ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.





Afrika Birliği dünkü askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldı. Kararı Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi duyurdu.





Mali'de dün ayaklanan askerler tarafından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başbakan ve bazı bakanlar tutuklanmıştı. Keita götürüldüğü askeri kışlada gece saatlerinde istifa ettiğini duyurmuştu.





Afrika Birliği'nden yapılan açıklamada Keita ve diğer yetkililerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu ve Mali'de "anayasal düzen tesis edilene kadar" ülkenin üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.