Askeri darbeye karşı gösteriler sürüyor: Polis bir kişiyi öldürdü

Myanmar’da gösteriler, şiddet ve kaos devam ediyor… 1 Şubat’ta askeri yönetimin seçimle göreve gelen devlet liderlerini gözaltına almasıyla başlayan gösteriler bugün en sert gününü yaşadı.





1 Şubat’tan beri devam eden gösterilere son vermek için ise polis bugün göstericilere çok sert müdahale etti. Dawei kentinde bir araya gelen göstericilere polis ateş açtı. Bir gösterici yaşamını yitirirken çok sayıda göstericinin de yaralandığı belirtildi.





Siyasetçi Kyaw Min Htike, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada 1 kişinin öldüğünü doğruladı.





Güvenlik güçleri ya da askeri yönetim sözcüsü bu açıklamalar ile ilgili bir yorum yapmadı.





GÖSTERİCİLER YARALI OLARAK KAÇTI





Yangon kentinde de göstericilere silahla ateş açıldığı ve birçok kişinin yaralı olarak kaçmayı başardığı belirtildi. Reuters’a konuşan görgü tanıkları polisin biber gazı ve ses bombası kullandığını da dile getirdi.





Reuters haber ajansının “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberde ise Yangon’da yaralanan bir göstericinin yaşamını yitirdiği belirtildi.