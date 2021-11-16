Askeri hareketlilik artıyor: Ukrayna'dan Rusya'ya nota

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim tırmanışını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerine ekonomik destek kararı almasının ardından Kiev yönetimi nota vererek tepki gösterdi. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de askeri tatbikat düzenleyen NATO, Rusya'nın sınırdaki askeri hareketliliği arttırdığını dile getirdi.







EKONOMİK KOLAYLIK KARARNAMESİ





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ukrayna'da Donetsk ve Lugansk kentlerinin bulunduğu Rusya yanlısı bölgenin hayat koşullarındaki kötüleşmeyi gerekçe göstererek dün bir ekonomik kolaylık kararnamesi açıkladı. Moskova'dan verilen talimatta "Donetsk ve Lugansk bölgelerinden ürünler, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olacak. Rusya ile bu bölgeler arasında taşınan mallar için miktar bazında ihracat ve ithalat kısıtlamaları da uygulanmayacak" ifadeleri yer aldı.





Putin tarafından 2018'de imzalanan bir başka kararnameyle, Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesine karar verilmişti.





UKRAYNA'DAN NOTA





Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'a yönelik ekonomik kolaylık kararına bugün Kiev'den yanıt geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın kararnamesi 'Ukrayna'nın içişlerine açık müdahale' olarak değerlendirildi. Rusya'nın aldığı kararın 'Minsk Ateşkes Anlaşmasını ihlal ettiğini' aktaran Kiev yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na 'nota gönderildiğini' vurguladı.





'OLAĞANÜSTÜ ASKERİ HAREKETLİLİK'





Öte yandan NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri hareketliliği arttırmasından rahatsız olduklarını dile getirdi. DW'de yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'yı Ukrayna sınırında askeri müdahalelerde bulunmaması yönünde uyardı. Brüksel'de bir araya geldiği Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Rusya'ya 'provokasyonlar ve saldırgan tutumda bulunmama' çağrısı yapan Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'nın yanındadır" dedi.





Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Ukrayna sınırında 'büyük ve olağanüstü' bir askeri hareketlilik gözlemlendiğini ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Moskova'nın ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.





ABD'DEN UKRAYNA'YA CEPHANE YARDIMI





Sınırın diğer tarafında da farklı bir askeri hareketlilik göze çarpıyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden tarafından yürütülen Ukrayna'ya 60 milyon dolarlık güvenlik desteği paketi kapsamında ülkeye 80 bin kilo cephane getirildiği açıklandı. Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında cephane yardımının 'ABD’nin istikrarlı, demokratik ve özgür bir Ukrayna’nın başarısına olan bağlılığını gösterdiği' dile getirildi.