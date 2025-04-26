Askeri limanda dev patlama: 80'den fazla kişi yaralandı

İran’ın güneyindeki Bandar Abbas kentinde bulunan Şehit Raci Limanı'nda cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Devlet medyası, patlamada en az 80 kişinin yaralandığını bildirdi.



Patlamanın nedeni hemen açıklanmadı ancak olay, İran'ın Umman'da Amerika Birleşik Devletleri ile üçüncü tur nükleer müzakerelere başladığı gün gerçekleşti.



Yerel yönetimin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu olayın nedeni Şehit Raci Limanı'nın iskele alanında depolanan birkaç konteynerin patlamasıdır. Şu anda yaralıları tahliye edip tıbbi merkezlere sevk ediyoruz" dedi.



Yarı resmi Tasnim haber ajansı, yangını söndürmek amacıyla limandaki faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi. Ajans, limanda çalışan kişi sayısının fazlalığı nedeniyle "olayda birçok kişinin yaralanmış hatta ölmüş olabileceğini" söyledi.



Patlama bölgedeki birkaç kilometrelik alanda camların kırılmasına yol açtı. İran medyasında paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından oluşan mantar bulutu dikkat çekti. Fars haber ajansı da ilk belirlemelere göre 47 kişinin yaralandığını duyurdu. Sayı artmaya devam ediyor.