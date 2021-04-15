Samanyolu Haber /Dünya / "Askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı" /15 Nisan 2021 00:31

"Askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı"

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda açılamalarda bulunan CIA Direktörü William Burns, söz konusu duruma ilgili olarak "Askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı" yorumunda bulundu.

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CIA Direktörü William Burns, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı için, "Askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD'nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Burns, Senato'da düzenlenen oturumda, ABD'ye yönelik tehditlere ilişkin açıklamalarda bulunarak; Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının Ukrayna'yı rahatsız etmek veya ABD'ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini kaydetti. Burns, "O yığınak sınırlı bir askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD'nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur" dedi.

Afganistan açıklaması 
Afganistan'a ilişkin soruya Burns, IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin halen tehdit olduğunu ancak ABD topraklarına saldırı düzenleme kabiliyetlerinin kalmadığını söyledi. Burns, Afganistan'da terör örgütlerinin kontrol altında alınmasında ABD ordusunun bu ülkedeki varlığının önemli bir rol oynadığını aktararak "ABD ordusunun zamanı geldiğinde çekilmesi, ABD hükümetinin istihbarat toplama ve tehditlere yönelik adım atma kabiliyetini azaltacaktır." dedi.

Burns, çekilme sonrasında Afgan hükümetinin, terörle mücadele kabiliyetinin devam edip etmeyeceğinin ve terör örgütlerinin Afganistan'a savaşçı getirip getirmeyeceğinin birer soru işareti olduğuna dikkati çekerek "Dolayısıyla ABD ve koalisyon kuvvetleri çekildiğinde ciddi bir risk söz konusudur. Biz CIA'da ve diğer ortaklarımızla ABD hükümetinin diğer kurumlarını bu konuda stratejik uyarımızı yapmak üzere çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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