Askeri öğrenci koronadan vefat etti

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 281 kişinin daha vefat ettiğini, 18 bin 52 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.





Salgın artık daha genç nüfusta da ölümlere neden oluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.