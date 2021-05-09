Samanyolu Haber /Gündem / Askeri öğrenci koronadan vefat etti /09 Mayıs 2021 10:38

Askeri öğrenci koronadan vefat etti

Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede vefat etti açıklandı

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 281 kişinin daha vefat ettiğini, 18 bin 52 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Salgın artık daha genç nüfusta da ölümlere neden oluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.
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