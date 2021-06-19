Askeri öğrencilere yine operasyon: 52 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17 ilde askeri öğrencilere yönelik operasyon düzenlendi. 46’sı ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı.







6’SI MUVAZZAF, 46 ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA





İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri askeri öğrencilerle ilgili İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirdi. 17 ilde yapılan operasyonun 6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46’sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 52 kişiye yönelik yapıldığı öğrenildi.





EVLERE GECE YARISI BASKIN YAPILDI





İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon Beykoz, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli başta olmak üzere çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese gece yarısı yapıldı. Operasyonda adreslerde arama yapılırken adreslerde bulunan kişiler gözaltına alındı.



