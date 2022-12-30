Askeri teknoloji Rusya - Ukrayna savaşının seyrini nasıl etkiler?

Rusya, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in video konferans üzerinden katıldığı bir törenle bugün dört yeni savaş gemisini donanmada resmen hizmete aldı.



Bu savaş gemilerinden biri hafif savaş gemisi sınıfındaki korvet ve diğeri de mayın toplayıcı gemi. Hizmete giren üçüncü gemi de nükleer denizaltı kruvazörü Generalissimus Suvarov.



Aynı tipte bir başka denizaltı olan İmparator III Alexander da bugün düzenlenen törende denize indirildi. Rus basınına göre bu denizaltı da Haziran ayında yapılacak denemelerin ardından resmi olarak kullanımda olacak.



Nükleer denizaltı, Bulava adı verilen nükleer uçlu kıtalararası balistik füze taşıyabiliyor.



Rusya Cumhurbaşkanı Putin törende yaptığı konuşmada, “Çeşitli projelerde gemi yapımı hacmini hızlandıracak ve arttıracağız” dedi.



Ukrayna işgaline atıfta bulunan Rus lider, “Gemileri en çağdaş silahlarla donatarak özel askeri operasyon sırasında elde ettiğimiz tecrübeyi kullanarak operasyonel ve muharip eğitim düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Vladimir Putin, yeni savaş gemilerinin Rusya’nın güvenliğini ve dünya denizlerinde Moskova’nın ulusal çıkarlarını koruyacağını savundu.



Ukrayna’nın “muharip drone” projesi



Ukraynalı yetkililer ise Rusya’nın işgalde altyapısını hedef aldığı “kamikaze drone” olarak bilinen insansız hava araçlarına karşı etkili olacak yeni drone geliştirmeyi planladığını açıkladı.



Ukrayna bugüne kadar aralarında Türkiye yapımı Bayraktar drone’larının da olduğu 1400 adet insansız hava aracı aldı.



Ukrayna bunları daha çok keşif, istihbarat ve gözlem amaçlı kullanıyor. Bayraktar TB2 drone’ları kameralı ve lazer güdümlü silahlarla donatılabiliyor.



ABD de Ukrayna’ya 700’den fazla Switchblade drone gönderdi. Savunma uzmanları Ukrayna güçlerinin bunları şimdiye kadar patlayıcı ekleyerek cephede kullandığı görüşünde.



Rusya’nın yaklaşık 3 aydır Ukrayna’da İran yapımı Şahid-136 drone’larını kullandığı tahmin ediliyor. Moskova bu saldırılarda Ukrayna’nın daha çok enerji ve sivil altyapısını hedef alıyor.



İran yapımı bu drone’lar 2,5 metrelik kanat genişliğine sahip ve radarda tespit edilmeleri de zor.



Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov AP’ye verdiği özel röportajda, saldırı kapasiteli drone üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Mihaylo Fedorov “Bunlar (hedefini vurduktan sonra) infilak eden, 3-10 kilometre arası uçuş menzili olan drone’lar” diyerek, Ukrayna’nın bu tip drone’ları düşürebilecek araçlar üzerinde araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüğünü kaydetti.



Ukraynalı bakan drone’larla ilgili durumun Şubat ya da Mart ayında köklü bir şekilde değişeceği öngörüsünde bulundu.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi’ne hitaben yaptığı konuşmada 2023 yılının Ukrayna savaşında bir dönüm noktası olacağını ifade etmişti.



Ukrayna’dan “dünya yuvarlaktır” iması



Rus yetkililer son haftalarda Ukrayna’ya ait drone’ların askeri üslerini vurduğunu iddia ediyor.



Moskova Pazartesi günü Rus güçlerin Ukrayna sınırından 600 kilometre uzaklıkta bulunan Engels üssüne yaklaşan bir drone’u düşürdüğünü açıkladı.



Engels üssünde Ukrayna’ya saldırılarda rol alan nükleer kapasiteli Tu-95 ve Tu-160 bombardıman uçakları bulunuyor. Rus ordusu olayda 3 askerin öldüğünü; ancak uçaklarda bir hasar olmadığını belirtti.



Uydu görüntüleri ve fotoğrafları, Ryazan bölgesindeki bir üste bulunan askeri uçaklardaysa bir miktar hasarın olduğunu gösterdi.



Ukraynalı yetkililer bu drone saldırılarını hiçbir zaman resmi olarak doğrulamadı; ancak Rusya’nın işgal sebebiyle Rusya toprakları dahil, nasıl bir misillemeyle karşı karşıya kalabileceğine ilişkin üstü kapalı mesaj verdi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin danışmanı Mihalyo Podolyak Aralık ayında Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda, “Dünya yuvarlaktır. Keşfin sahibi Galileo. Kremlin’in astronomi çalışmamış olması çok yazık. Eğer çalışsaydı bilirlerdi. Başka ülkelerin hava sahasına bir şey ateşlenirse, tanımlanamayan uçan objeler er ya da geç çıktıkları noktaya dönerler” ifadelerini kullanmıştı.



Ukrayna’da devlete bağlı silah üreticisi Ukroboronprom da geçtiğimiz haftalarda yeni bir uzun menzilli drone üzerindeki çalışmasını tamamlamak üzere olduğunu belirtmişti.



Ukroboronprom Ekim ayında Facebook sayfasında drone’un bir parçasına benzeyen bir fotoğrafla birlikte, “Menzili 1000 kilometre. Muharip birimin ağırlığı 75 kilogram. Son rötuşları yapıyoruz” mesajını paylaşmıştı.



Ukraynalı bakan Fedorov AP’ye verdiği özel röportajda ekibinin mesaisinin yüzde 70’ini askeri teknolojiye harcadığını söylüyor.



“Drone ve uydu teknolojisi seyri değiştirdi”



Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov AP’ye verdiği röportajda Ukrayna’daki savaşı “internet çağının ilk büyük savaşı” olarak niteledi; hem drone teknolojisini hem de Elon Musk’ın şirketi Space X’in ürettiği uydu internet sistemlerini çatışmanın seyrini değiştiren unsurlar olarak değerlendirdi.



Ukrayna’da yaklaşık 3 bin adet cep telefonu baz istasyonu bulunuyor ve hükümet Rusya’nın hava saldırılarında enerji altyapısı hasar gördüğünde de bu baz istasyonlarının jeneratörlerle çalışmaya devam edebilmesine uğraşıyor.



Ukraynalı yetkililer bunun için tek alternatifin Elon Musk’ın şirketi Space X’in geliştirdiği Starlink uydusu gibi teknolojilerin olduğunu belirtiyor.



Ukrayna Teknoloji Bakanı Fedorov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin cep telefonu şirketlerinin en az üç gün boyunca elektrik olmadan sinyal sağlamaları talimatını veren bir kararname imzaladığını söyledi.



Ukraynalı bakan Avrupa Birliği ortaklarının da desteğiyle 10 bin adet Starlink istasyonunun Ukrayna’ya getirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Şu anda Ukrayna’da yaklaşık 24 bin Starlink istasyonu faaliyette.



Fedorov Ukrayna’nın Rus işgali karşısında kendisini savunması konusundaki önemi bakımından, Space X’in internet uydularını Ukrayna’ya bağışlamasını ABD’nin Kiev’e füze rampası sağlamasına benzetti.



Starlink uydularının sivil kullanım alanlarının dışında, cephede de keşif için kullanılan drone operatörlerinin Rus hedeflerinin vurulmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.