Askeri törenle karşılanan AKP'li Özaydın, korucularla toplantı yapmış: 'AKP için çalışacaksınız'

Geçtiğimiz günlerde Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Gedikler Jandarma Karakolu'nda askeri törenle karşılanan AKP İl Başkanı Sercan Özaydın, ikinci bir skandalla gündeme geldi.







halktv.com.tr'den Ferit Demir'in haberine göre; AKP Pertek İlçe Başkanı İsmail Yelken ve Korucubaşı Emrah Çetintaş tarafından 20 Ekim 2021'de bir çay bahçesinde korucularla düzenlenen toplantıya katılan Özaydın, koruculara AKP için çalışmaları konusunda baskı kurdu.





TOPLANTIYA KATILMAYANLAR SÜRÜLDÜ

Pertek ilçe merkezinde görev yapan 100 korucunun tamamı toplantıya çağırıldı. Ancak 20 civarında korucu "Bu siyasi bir toplantı biz güvenlik korucusuyuz bu toplantıda işimiz olmaz" diyerek katılmadı. Toplantıya katılmayan 20 korucu sonraki günlerde en uzak bölgelerde nöbete ve farklı görevlere gönderilerek cezalandırıldı. Bazı güvenlik korucuları ise yapılan siyasi baskıları kabul etmeyerek istifa etti.







AKP Pertek İlçe Başkanı ve korucular dışında kimsenin kabul edilmediği toplantı için AKP İl Başkanı'nın Vali'den izin istediği ancak Vali'nin "Böyle bir izin veremem yasal değil" dediği iddia edildi.







Askeri yetkililerin de toplantı için izin vermediği ortaya çıktı. Koruculardan sorumlu Pertek İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Aslan’ın kendisine danışan koruculara "Toplantı yasal değil, bir siyasi parti il başkanı sizinle toplantı yapamaz" dediği ancak birçok korucunun bunu kabul etmediği öğrenildi.





'NÖBETLERİ PARTİMİZE UZAK OLAN KORUCULAR YAPACAK'

Toplantıda konuşan AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın koruculara yönelik olarak şunları söylediği öğrenildi:





"Bu toplantıyı neden yaptım sizlere anlatayım. Buraya gelen korucu kardeşlerimizin gönülden partimize bağlı olduklarını biliyorum. Aldığım duyumlara göre ve Korucubaşı kardeşimiz Emrah Çetintaş’ın verdiği bilgiye göre partimiz adına çalışan bazı korucu kardeşlerimize zorla nöbet tutturuluyormuş ve sürekli görev veriliyormuş. Bunun hesabını soracağım. Askeri yetkililer ve komutanlar ile görüştüm partimiz için çalışan ve özellikle ilçede partimize hizmet eden korucu kardeşlerimiz Korucubaşı Emrah ile görüşecekler bunlara nöbet verilmeyecek. Nöbetleri ve diğer görevleri partimize uzak olan korucular yapacak.”





TAVIR KOYAN BAŞÇAVUŞ TAYİN EDİLDİ

Koruculardan sorumlu Pertek Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan, Korucubaşı Emrah Çetintaş’ın, AKP için çalışan koruculara nöbet verilmemesi ve göreve götürülmemesine yönelik baskılarını kabul etmeyerek "Bütün koruculara eşit davranacağım herkes görevini yapmak zorunda" diyerek tavır koydu.







AKP İl Başkanı Özaydın'ın, yaklaşık 3 ay önce İlçe Jandarma Komutanına giderek, koruculardan sorumlu Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan ile de görüşmek istediği ancak Aslan'ın bu görüşmeye "Siyasi parti İl Başkanı ile benim görüşmem doğru değil" diyerek gelmediği öğrenildi.





İl Başkanı Özaydın'ın İlçe Jandarma komutanı ile yaptığı görüşmeden sonra İlçe Komutanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi.





AKP’li koruculara ayrıcalıklı davranmadığı için AKP Pertek İl ve ilçe teşkilatına ters düşen Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Arslan, 1 yıl görev uzatma talebinde bulundu ve görev süresi uzatıldı.





Durumu öğrenen AKP Pertek ilçe örgütü İl Başkanı Özaydın'a giderek "Komutanın görev süresi 1 yıl uzatılmış buradan gitmeli" dedikleri, bunu üzerine Özaydın'ın İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bu görüşmeler sonrası görev süresi 1 yıl uzatılan Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Arslan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edildi.





Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Arslan, Pertek’te kalması için, ilçede bulunan 100 korucudan 70 korucu imza toplayarak Tunceli Valiliği'ne başvuru yaptığı öğrenildi. Pertek halkı tarafından da çok sevilen Arslan'ın görevini layıkı ile yaptığını belirterek kalması talep edildi ancak tayin kararı geri alınmadı.





AKP'Lİ BAŞKAN GRUP KURMUŞ

Pertek’te görev yapan güvenlik korucularının AKP ilçe teşkilatının talimatı ile hareket etmesi için İlçe Başkanı İsmail Yelken’in Whatsapp üzerinde grup kurduğu öğrenildi.







Yelken’in 22 şubat 2022 günü kurduğu gruba "Güvenlik korucuları" ismini verdiği ve ilçede görev yapan 100 korucuyu eklendiği, grubun tek yöneticisinin de Yelken’in kendisi olduğu öğrenildi.





100 kişinin eklendiği grupta "ilçe başkanı bizi böyle bir gruba ekleyemez" diyerek karşı çıkan 54 korucu ayrılırken şu anda grupta 46 korucusunun bulunduğu kaydedildi.





NE OLMUŞTU?

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etmiş ziyaret sırasında Özaydın askeri törenle karşılanmıştı. Karşılamada, Özaydın'ın yanı sıra AKP Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse, AKP Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız da bulunmuştu.







Askeri tören kıtasını selamlayan Özaydın'a brifing de verilmişti. Ziyarete ilişkin fotoğraf ve bilgiler AKP'li Çemişgezek Belediye'sinin Twitter hesabınla paylaşılmış ancak gelen tepkiler üzerine paylaşım kısa süre sonra silinmişti.