Samanyolu Haber /Gündem / Askerlerde korona endişesi: '55 kişilik koğuşlarda 100 kişi kalıyor' /29 Mart 2020 08:14

Askerlerde korona endişesi: '55 kişilik koğuşlarda 100 kişi kalıyor'

'700’e yakın bedelli ve uzun süreli askerlik yapanların bulunduğu kışlada sadece 20 tane lavabo ve tuvalet var.'

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Amasya 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda görevli askerler, koronavirüs salgını için tedbir alınmadığını belirterek, hastaneye kaldırılanların sayısının arttığını ve kaygılı olduklarını dile getirdi. 

Amasya 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda koronavirüs salgının hızla yayıldığı ileri sürüldü. Kışlada görevli askerler, 55 kişilik koğuşlarda zaman zaman sayının 100 veya 200’e kadar çıktığnını belirtti. Mezopotamya Ajansı'na ulaşan askerler, “Eşya dolapları bitişik ve ranzalar arasında sadece 40 santimetre mesafe var. 700’e yakın bedelli ve uzun süreli askerlik yapanların bulunduğu kışlada sadece 20 tane lavabo ve tuvalet var. Yine bölük bahçesinde sadece 40 bank bulunuyor” dedi. 
  
‘ASKERLERİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU’
 
Yerlerin temiz olmadığını, hijyene fazla önem verilmediğini söyleyen askerler, “Tedbir amaçlı birbirinizden uzak durun” dediklerini, fakat kalabalık olduğundan dolayı belirli bir mesafede duramadıklarını belirtti. “Yüzlerce asker 40 bankı birbirinden uzak durarak nasıl kullansın” sorusunu soran askerler, bu yüzden toprak ve beton yerlerde oturduklarını dile getirdi. Salgından kaynaklı psikolojilerinin bozulduğunu kaydeden askerler, yer yer tartışmaların yaşandığını, kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.
 
‘HASTANEYE GİDİŞLER SIKLAŞTI’
 
Gece öksüren, hapşıran askerlerden kaynaklı birçok kişinin uyuyamadığını ifade eden askerler, salgın olduğundan bu yana hastanelere kaldırılmaların da arttığını kaydetti. Dün iki askerin hastaneye kaldırıldığını ve henüz bölüklerine getirilmediği bilgisini paylaşan askerler, “Bir arkadaşımız böbrek rahatsızlığı, diğer askerin de beli kırıldığı için hastaneye kaldırıldığını söylediler” dedi.  Hastaneye götürülmelerin bu süreçte sıklaşmasının kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren askerler, “Fırıncılardan tutun, yemek yapanlara kadar girip çıkılıyor. Bu da askerleri kaygılandırıyor. ‘Temas etmeyin diyorlar’ ama böylesi kalabalık bir yerde temas kaçınılmaz oluyor” diyerek bu şartlarda kendilerini korumanın mümkün olmadıklarını belirtti.
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