Samanyolu Haber /Gündem / Askerlere bir operasyon daha... /16 Şubat 2021 12:42

Askerlere bir operasyon daha...

Ankara'da 2'si eski binbaşı 13 kişi daha gözaltına alındı, Balıkesir'de muvazzaf ve emekli toplam 29 asker daha tutuklandı.

SHABER3.COM

Ankara merkezli operasyonda ikisi eski binbaşı 13 kişi daha gözaltına alındı.

Sözde "yeniden yapılanma" adı altında başlatılan ve sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında 2 ihraç binbaşı ve 3 öğretmenin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ 53 ASKERDEN 29’U DAHA HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Öte yandan Balıkesir merkezli 38 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 kişiden 29’u daha tutuklandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen kişileren 29’u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 24’ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada 1 yarbay, 1 binbaşı, 32 astsubay, 2 uzman çavuşun bulunduğu 36’sı muvazzaf, 2’si emekli, 16’sı meslekten ihraç edilmiş 53 asker ankesörlü telefonlarla arandıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.


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