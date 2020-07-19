Askerlerin vurduğu çoban: Arkalarına bakmadan çekip gittiler

Van’ın Çaldıran ilçesi Yukarı Çilli Mahallesinde askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Azat Bağa, “Askerler beni vurduklarını ve düştüğümü çok iyi görüyorlardı. Buna rağmen arkalarına bakmadan çekip gittiler” dedi.





16 Temmuz’da koyun otlatırken askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Azat Bağa’nın Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavisi sürüyor.





ZIRHLI ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ







Vurulduğu gün yaşananları anlatan Bağa, 16 Temmuz’da da saat 04.00 sularında koyunları ahırdan çıkardıktan sonra meraya götürdüğünü söyledi. Mahalleden 100 metre uzaklaşmadan askerlerin kendisine ateş açtığını iddia eden Bağa, şöyle konuştu: “Koyunları yavaş yavaş götürüyordum. Benim bulunduğum yerden çok uzaktan atlarla ‘kaçakçılar’ geçiyordu. Askerler de benim bulunduğum yere çok yakınlardı ve beni görüyorlardı. Birden zırhlı araçlardan ateş edilmeye başlanıldı. Bana değen kurşunla ben yere düştüm. Askerler beni vurduklarını ve düştüğümü çok iyi görüyorlardı. Buna rağmen arkalarına bakmadan çekip gittiler. Ben de yaramın sıcak olması nedeniyle ağrı hissetmiyordum. Yürüyerek amcamın evine gidip vurulduğumu belirttim. Amcam beni özel aracıyla Çaldıran Hastanesi’ne götürdüler. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum.”s