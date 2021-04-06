‘Askıda cübbe’ kampanyası

Hukuksuz uygulamaların sürdüğü Türkiye'de binlerce hakim ve savcı, bir gecede görevlerinden atılırken, çok sayıda avukat da tutuklandı. Soruşturma bile geçirmeyen hukukçuların çoğu bugün hala hücrede ağır yaptırımlara maruz bırakılıyor.







5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla Sürgündeki Avukatlar Platformu (Lawyers in Exile) Türkiye’deki tutuklu bulunan meslektaşları için Türkiye saatiyle 19.00’da sosyal medyada #AskıdaCübbe etiketiyle bir kampanya başlattı.





Kampanya duyurusunu sosyal medya hesabından yapan platform şu ifadeleri kullandı: “Türkiyede’ki yüzlerce avukat, hukuksuzca tutsak edilme, sürgün, öldürülme ve benzeri sebeplerle yıllardır mesleklerini yapamamakta ve cübbelerini giyememektedir” denildi. Avukatlar, duyarlı vatandaşları sosyal medyada başlattıkları kampanyaya destek vermeye davet etti.