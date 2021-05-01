'Askıda defter' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir ve il belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "‘Askıda defter’ uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, gecekondu bölgelerinde bir kişinin 300 - 400 liralık harcama yapmıştır ve veresiye defterine yazdırmıştır. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur" dedi. Kılıçdaroğlu, esnafa, gündelik çalışanlara, yerel sanatçılara destek olunması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, “Aşı konusunda çok ciddi haksızlıklar, torpiller var. Şunu çok rahatlıkla çıkıp söyleyebilir miyim? Kardeşim siz aşı konusunu çözemiyorsanız, bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin, bu sorunu çözerler. Siz maskeyi dağıtamadınız biz çözdük, aşıyı yaptıramıyorsunuz biz çözelim. Bunu söylemek isterim” diye konuştu.







CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir ve il belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının COVİD-19 pandemi sürecinde ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yapacakları çalışmalara dair bilgi alan Kılıçdaroğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü çalışmaların yapılması talimatında bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan eşlik etti.





Belediye başkanlarını dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





"ASKIDA DEFTER UYGULAMASI BAŞLATABİLİRSİNİZ"





"Kendilerinin yaptıkları kongreden sonra Türkiye kırmızıya boyandı. Yapması gereken görevleri belediye başkanlarım yapıyor. Suların kesilmemesi önemli. Su hayati bir olay. İcra işlemlerinin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Aileler, özellikle çocuk konusunda çok duyarlılar. Bazı belediye başkanı arkadaşlarım da ifade ettiler. CHP’li belediyeler de duyarlı. Telefona gelen yardıma cevap verdiklerini, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği yönünde verdiğiniz sözü tuttuğunuzu da kamuoyuyla paylaşın. Dün katıldığım bir programda ifade etmiştim, gecekondu bölgelerinde veresiye defterine yazıyorlar. Bunun tutarı 5 - 6 bin lirayı geçmiyor. ‘Askıda defter’ uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, gecekondu bölgelerinde bir kişinin 300 - 400 liralık harcama yapmıştır ve veresiye defterine yazdırmıştır. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Derin yoksulluğu yaşayan ailelere en önemli katkıyı yapmış olursunuz. Düzenli bilgi aktarımı için teşekkür ederim, her salı konuşmama başlarken ben de belediye başkanlarımızın ne kadar yardım yaptıklarını kamuoyuyla paylaşıyorum. ‘Belediye halkın hizmetindedir’ gibi açıklamalar yaparsanız çok iyi olur."





"AŞIYI YAPTIRAMIYORSANIZ BİZ ÇÖZELİM"







Aşı konusunda çok ciddi haksızlıklar, torpiller var. Şunu çok rahatlıkla çıkıp söyleyebilir miyim? Kardeşim siz aşı konusunu çözemiyorsanız, bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin, bu sorunu çözerler. Siz maskeyi dağıtamadınız biz çözdük, aşıyı yaptıramıyorsunuz biz çözelim. Bunu söylemek isterim. Çünkü biz gerçekten de bunu yapabiliriz. Bütün vatandaşları da aşılayabiliriz tabi parasını merkezi yönetim vermek kaydıyla. Bu aşılamadaki adaletsizlik konusunda sizin geçirdiğiniz soruşturmalar konusunda bizi bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Ben dillendiririm, size yönelik bu tür saldırılar engellenmiş olur. Bizi bir daha engellemesinler diye önüne geçmiş oluruz.”