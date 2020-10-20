Samanyolu Haber /Politika / "Askıda Ekmek" kavgası büyüdü /20 Ekim 2020 11:16

"Askıda Ekmek" kavgası büyüdü

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "Askıda Ekmek" kampanyası, MHP ve büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) halkı nasıl ekmeğe muhtaç hâle getirdiğinin itirafı oldu.

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SAMANYOLUHABER- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında "Askıda Ekmek" kampanyasını eleştirenlere veryansın etti.

Bahçeli, "Manevi dayanışmayı hedefleyen paylaşmayı önceliği alan, askıda ekmek kampanyamıza yüzsüzce kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir." dedi.

MHP lideri Bahçeli "Askıda Ekmek" ismini verdiği kampanya başlattı.

"YAĞMURUN HEMEN ALTINDA BİTEN ZEHİRLİ MANTAR GİBİLER"

Bahçeli şöyle devam etti: "Bizi eleştirenlerin evlerinde ekmekleri yoksa dosdoğru talep edip bizden ekmek istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç yatmasınlar sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar. Bunlar yağmurun hemen altından biten zehirli mantar gibiler. Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva atı şeklinde hafızalarımıza kazınmışlardır."

MHP'nin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) de krizin itirafı olduğu için "Askıda Ekmek" kampanyasından rahatsız olduğu belirtiliyor. 

 
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