Samanyolu Haber /Gündem / Askıda fatura uygulaması bir ilde daha başlıyor /12 Mayıs 2020 21:58

Askıda fatura uygulaması bir ilde daha başlıyor

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasının bir şehirde daha uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların faturalarını hayırseverlerin ödemesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasını Aydın Büyükşehir Belediyesi de uygulamaya başladı.

Cumhuriyet'in haberine göre uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasında, "Askıda fatura hizmetini başlatıyoruz. 

ASKİ faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerimizle buluşturuyoruz. Bu uygulamayı İstanbul’da başlatan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
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