Samanyolu Haber /Spor / Askıya alınacağı açıklandı /02 Mart 2022 19:53

Askıya alınacağı açıklandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında futbol kulüplerinin yönetimlerinden de farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İngiliz kulüp Everton'ın Rus şirketleriyle ticari sponsorluk anlaşmalarının askıya alındığı belirtildi.

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Everton takımının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.
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