Samanyolu Haber /Gündem / 'Asla AKP'ye oy vermem' diyenlerin oranı yükseliyor /27 Kasım 2022 12:32

'Asla AKP'ye oy vermem' diyenlerin oranı yükseliyor

Türkiye Raporu, ekim ayında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara, “Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz” diye soruldu.

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AKP ve MHP tarafından sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağı yinelenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yedi aydan az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderliğini üstlendiği iktidar partisine desteğin birçok ankette, ekonomik krizin de etkisiyle erime yaşadığı görülüyor. 

Son olarak Türkiye Raporu, ekim ayında 26 ilde 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

Araştırma kapsamında katılımcılara "Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz" sorusu yöneltildi. "AKP’ye asla oy vermem" yanıtını verenlerin oranı 40.4, "MHP’ye asla oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, sonuçları Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'a değerlendirdi:

"Belirli aralıklarla hangi partiye kesinlikle oy vermeyeceklerini soruyoruz. Soru bu şekilde sorulduğunda Türkiye’de yaklaşık bir yıldır devam eden yüzde 40-yüzde 60 muhalefet dengesinin sağlamasını da yapıyoruz."

“AKP’ye asla oy vermem” diyenlerinin oranının Şubat 2021’de yüzde 29.3 olduğunu belirten Selçuki, “2020’den beri MHP’ye kesinlikle oy vermem diyenlerin yükseliş yaşadıktan sonra tekrar düştüğünü görüyoruz ancak AKP’de yükseliş devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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