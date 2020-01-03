Aslan'da Arda Turan defteri kapandı

Galatasaray'da Arda Turan defteri kapandı. Eski Galatasaraylı futbolcu için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den veto geldi.Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.





Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.





Hürriyet'in haberine göre Fatih Terim'in Antalyaspor maçının ardından 'Arda futbola Galatasaray'da mı veda etmeli' sorusuna 'Evet bence burada etmeli' cevabını vermişti. Fakat dünkü görüşmede Arda Turan konusunun A'sı dahi konuşulmadı.





Arda Turan gündemi kapandı. Sarı kırmızılı yönetim ve başkan Cengiz, Fatih Terim'le görüşerek Arda'yı takımda düşünmediklerini net bir şekilde iletti.





Cengiz, 'Galatasaray'ın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil." ifadelerini kullandı.