Samanyolu Haber /Spor / Aslan'ın rakibi belli oldu! Trabzonspor kupada finalde /24 Nisan 2025 22:55

Aslan'ın rakibi belli oldu! Trabzonspor kupada finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo Mavililer, 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 78. dakikada Ozan Tufan ve 89. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor, 54. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Simon Banza'nın kullandığı penaltıyı Arda Özçimen kurtardı.

Galibiyetin ardından final biletini alan Trabzonspor, 14 Mayıs'ta Galatasaray ile karşılaşacak.
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