Aslı Baykal CHP'yi hedef aldı, AKP'ye göz kırptı

'AHLAKİ BULMUYORUM'

'MİLLİ SAFTA DURACAĞIM KESİN'

CHP'DEN İSTİFA KARARI ALMADAN ÖNCE BABASIYLA KONUŞTU MU?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, ana muhalefet partisinden istifasıyla ilgili olarak AKP'yanlısı, Saray gazetecisi Abdulkadir Selvi'ye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'övgü' olarak nitelenebilecek ifadeler kullanan Baykal, CHP'yi ve altılı masada birlikte çalıştığı İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni hedef aldı.Bu birliktelik için Erdoğan ağzını kullanmayı tercih ederek "" diyen Baykal, şunları söyledi:"Batıcı-İslamcı Ahmet Davutoğlu, ülkücü Meral Akşener, enternasyonalist Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcı-Nurcuların desteklediği Gültekin Uysal, Batıcı - liberalist Ali Babacan ve milli görüşçü olduğunu söyleyen Temel Karamollaoğlu devleti hangi ilkeler çerçevesinde yönetecek? Mesela yüzde bir oy bile alamayacak olan bir lider, başkan yardımcısı olacakmış.CHP’liler verdikleri oylarla, Batıcı-İslamcı gibi anakronik figürleri başkan yardımcısı mı yapacak? 6’lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır. Ama seçmenin siyasal kavrayışı çok yüksektir. Bir belediye başkanı seçerken verdiği oy ile Türkiye Cumhuriyet devletini emanet ederken vereceği oy farklıdır."Baykal, Selvi’nin "Erdoğan’ın, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini neden desteklediniz?" sorusuna da "Önceki Sisi politikasını eleştirenlerin,hemhem de Türkiye çıkarlarına aykırı buluyorum. Bir siyasetçi var olan iki seçenekte de hata yapıyor, diyorsanız aklınızı kaybetmiş olmanız gerekir" yanıtını verdi.AKP'ye geçip geçmeyeceği de sorulan Aslı Baykal, "Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli - gayrimilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur" sözleriyle iktidar partisine göz kırptı.Şu anda Ankara’da ‘Masa Stratejiler ve Çözümler’ isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum."Aslı Baykal, istifa kararı almadan önce babasıyla istişare etmediğini söyledi."Kendisine istifamdan sonra haber verdim. Biz baba-kız olarak iyi bir ikiliyiz. Politik olarak farklılaşabiliriz. Ben Deniz Baykal’ın siyasal bir uzantısı değilim."