Samanyolu Haber /Kültür / Aslı Erdoğan ve Ahmet Altan'a onur ödülü /12 Temmuz 2020 18:54

Aslı Erdoğan ve Ahmet Altan'a onur ödülü

Yazar Aslı Erdoğan ile 2019 yılı kasım ayında serbest bırakılıp tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilen yazar Ahmet Altan, düşünce ve ifade özgürlüğü için verdikleri mücadeleden dolayı Fransa PEN tarafından onursal üye olarak seçildi.

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Francofon Yazarlar Parlementosu (Parlement des Ecrivanes Francophones) da yazar Aslı Erdoğan’ı onursal üye olarak kabul ettiklerini açıkladı. 

Konuya dair yapılan açıklamada, Aslı hakkında 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararı verdiği, ancak savcının karara itiraz ettiği vurgulandı.

ASLI ERDOĞAN'A ONUR ÜYELİĞİ

Açıklamada Erdoğan'ın çağdaş Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden biri olduğu ve yıllardır insan hakları mücadelesi içinde bulunduğuna işaret edilerek, "Frankofon Kadın Yazarlar Parlamentosu, Aslı Erdoğan ile dayanışma içinde olduğunu ifade eder. Kendisi sürgünde bile rahat bırakılmazken, Parlamento Aslı Erdoğan’a onur üyeliği verme kararı almıştır." denildi.

Erdoğan’ın yeniden yargılanması Almanya PEN’i tarafından kınanmış, yazar daha önce PEN Belçika, Katalanya ve Danimarka tarafından da onursal üye olarak seçilmişti. 

Ahmet Altan  daha önce Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya şubesi tarafından onur üyesi ilan edilmişti.
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