Samanyolu Haber /Ekonomi / ASO Başkanı'ndan iktidarın canını sıkacak sözler /20 Eylül 2019 14:10

ASO Başkanı'ndan iktidarın canını sıkacak sözler

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomik krizde bu yılın sonunda 'dibin' görüleceğine dikkat çekti.

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Dipten çıkışın ise 'gıdım gıdım' olacağını söyleyen Özdebir, cari fazlanın 'üretimsizlikten' kaynaklandığını, buna da sevinemediklerini vurguladı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen ASO Başkanı Özdebir, reel sektörün devletten 160 milyar lira alacağı olduğunu belirtti.

Özdebir, "Kur şoku uzun sürecek. Kayda değer iyileşme olması uzun sürer. 4. çeyrekten sonra gıdım gıdım iyileşme olur. Dipten çıkış zaman alır. Dibi gördük veya görmek üzereyiz. Ancak çıkış V şeklinde olmayacak. Ucu hafif yukarıya dönük L şeklinde olacak" diye konuştu.

"Krizdeki firmalar konusunda siyasette 'elek biraz sallansın, kurtarılması gerekenleri kurtardık, kalanlar da yoluna düzgün devam etsin' anlayışı hâkim" diyen Özdebir'in açıklamaları şöyle:

*Ekonomide şu anda yaşanan daralmanın kökenine inilmeli. Bunu hazırlayan nedenler iyi değerlendirilmeli. Ali Babacan zamanında kendisiyle çok tartıştım. Merkez Bankası Başkanı’yla da... Aşırı değerli TL temel şikâyetlerimizden birisiydi. Birikimi olanlar inşaata döndü, sanayicinin şevki gitti.

'REEL SEKTÖRÜN 160 MİLYAR LİRA DEVLETTEN ALACAĞI VAR'

*Aşırı TL sanayiye zarar verdi. Bir sürü insan üretimden çıktı. Şimdi onun sonuçları yaşanıyor. Şu anda Babacan’ın politikalarının sonucunu yaşıyoruz.

*Cari fazla tamamen üretimsizlikten kaynaklı. Biz buna sevinemiyoruz. İnsanlar satamıyor. Çünkü talep yok. Herkes kendini korumaya aldı. 189 milyar dolar bankalardaki mevduat.

*Reel sektör birbirine olan krediyi kesti. Ödeme araçlarına güven kalmadı. Ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılması gerekiyor.

*Reel sektörün 160 milyar lira devletten alacağı var. İhracat KDV’si iadesi alacaklarımız var. Türkiye büyüme sorunu yaşıyor. Üretim dibe vurmuş durumda. Siz borçlarınızı ödeyin. Para da vermeyin. Öyle bir kâğıt verin ki teminatta da kullanabileyim, borç da alabileyim. Takas aracı olarak kullanılsın. Çünkü bankalar borç vermiyor, firmaların da teminat verecek hali kalmadı. Ancak bu talebimiz bakanlık tarafından kabul edilmedi.
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