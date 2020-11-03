Samanyolu Haber /Gündem / Aspirin, Hastanedeki COVID-19 hastalarında ölüm tehlikesini azaltıyor /03 Kasım 2020 15:55

Aspirin, Hastanedeki COVID-19 hastalarında ölüm tehlikesini azaltıyor

Yeni çalışmaya göre hastaneye kaldırılan ve kalp damar hastalığına karşı günlük olarak düşük dozda aspirin kullanan COVID-19 hastaları, aspirin almayanlara kıyasla önemli oranda daha düşük bir komplikasyon ve ölüm tehlikesi taşıyor.

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Aspirin kullananların, aspirin kullanmayan ve hastaneye yatırılan hastalarla kıyaslandıklarında yoğun bakım ünitesine yerleştirilme veya mekanik bir havalandırıcıya bağlanma ihtimalleri daha düşük; ayrıca enfeksiyonda hayatta kalma ihtimalleri de daha yüksek çıkmış. Anesthesia and Analgesia bülteninde yayımlanan araştırma, bilim insanlarının söylediğine göre ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilecek ve iyi bilinen güvenlik profiline sahip ucuz, erişilebilir bir ilaç için “tedbirli iyimserlik” sağlıyor.

Çalışmanın lideri ve Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı anesteziyoloji profesörü olan Jonathan Chow, “Bu çok önemli bulguların, rastgellenmiş bir klinik deney yoluyla doğrulanması gerekiyor” diyor. “Eğer bulgularımız doğrulanırsa, aspirini; COVID-19 hastalarında ölüm oranını azaltan ve yaygın şekilde kullanılan ilk reçetesiz ilaç haline getirecek.”
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