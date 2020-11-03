Aspirin, Hastanedeki COVID-19 hastalarında ölüm tehlikesini azaltıyor

Aspirin kullananların, aspirin kullanmayan ve hastaneye yatırılan hastalarla kıyaslandıklarında yoğun bakım ünitesine yerleştirilme veya mekanik bir havalandırıcıya bağlanma ihtimalleri daha düşük; ayrıca enfeksiyonda hayatta kalma ihtimalleri de daha yüksek çıkmış. Anesthesia and Analgesia bülteninde yayımlanan araştırma, bilim insanlarının söylediğine göre ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilecek ve iyi bilinen güvenlik profiline sahip ucuz, erişilebilir bir ilaç için “tedbirli iyimserlik” sağlıyor.





Çalışmanın lideri ve Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı anesteziyoloji profesörü olan Jonathan Chow, “Bu çok önemli bulguların, rastgellenmiş bir klinik deney yoluyla doğrulanması gerekiyor” diyor. “Eğer bulgularımız doğrulanırsa, aspirini; COVID-19 hastalarında ölüm oranını azaltan ve yaygın şekilde kullanılan ilk reçetesiz ilaç haline getirecek.”