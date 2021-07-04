Aspirin kanser hastalarında ölüm riskini yüzde 20 azaltabilir









Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, ağrı kesici olarak bilinen Aspirin'in kanser hastalarında diğer tedavilerin yanında kullanılmasının önemli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.





Araştırmacılar, Aspirin'in ölüm riskini azaltmakla birlikte kanserin vücuda yayılımını da durdurmaya yardımcı olabileceğini saptadı.





Aspirin'in kanser hastalarında etkin ve güvenli olduğuna dair bazı veriler elde edildiği ve bunlara dayanarak Aspirin - kanser ilişkisinin dikkate alınması gerektiği öne sürüldü.



