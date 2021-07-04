Aspirin kanser hastalarında ölüm riskini yüzde 20 azaltabilir

Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, ağrı kesici olarak bilinen Aspirin'in kanser hastalarında diğer tedavilerin yanında kullanılmasının önemli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
Araştırmacılar, Aspirin'in ölüm riskini azaltmakla birlikte kanserin vücuda yayılımını da durdurmaya yardımcı olabileceğini saptadı.
Aspirin'in kanser hastalarında etkin ve güvenli olduğuna dair bazı veriler elde edildiği ve bunlara dayanarak Aspirin - kanser ilişkisinin dikkate alınması gerektiği öne sürüldü.
50 yıldan uzun süredir Aspirin'in etkilerini araştıran Cardiff Üniveritesi Onursal Profesörü ve baş araştırmacı Peter Elwood, "Kanser teşhisi konulduktan sonraki herhangi bir zamanda Aspirin kullanan hastaların, kullanmayanlara göre yüzde 20 oranla daha fazla hayatta kaldığını gördük" ifadelerini kullandı.
Bilim insanları araştırma kapsamında, daha önce yayınlanan, 18 farklı kanser türüne sahip 250 bin kişinin incelendiği 118 çalışmayı gözden geçirdi.