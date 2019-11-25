Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağcı partinin dağlara gizlediği altınlar ortaya çıktı /25 Kasım 2019 23:46

Aşırı sağcı partinin dağlara gizlediği altınlar ortaya çıktı

Avusturya'da aşırı sağcı parti FPÖ'nün eski liderine yönelik olarak sürdürülen soruşturma kapsamında yapılan aramada külçe altınlar ele geçirildi.

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Avusturya Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) eski lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan bir aramada önemli miktarda altın külçesi bulundu.

Aşırı sağcı FPÖ yönetimi, Avusturya’nın İtalya ile sınırındaki Alp Dağları bölgesinin Tyrol kasabasındaki bir konukevinde bulunan külçe altınların, 2008 yılındaki mali krizin ardından yatırım için parti adına alındığını kabul etti.

Sosyal Demokrat Parti: FPÖ altınların hesabını vermeli

Avusturya Sosyal Demokrat Parti lideri Pamela Rendi-Wagner, altınların kara para aklama sonucu satın alınmış olabileceği suçlamasını getirerek, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

euronews’e konuşan Pamela Rendi-Wagner, parlamentoda da bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, “Mevcut FPÖ yönetimi gerekli açıklamayı derhal yapmalı” dedi.

FPÖ yönetiminden yapılan açıklamada, “Bir bardak suda fırtına koparılmak istendiği” belirtilerek, “kriz anlarında altına yatırım yapmanın anlaşılabilir bir ekonomik gerekçesi olduğu” görüşü dile getirildi.

FPÖ Genel Sekreteri, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "bankacılık krizinde düşen hisselere veya Yunan tahvillerine mi yatırım yapsaydık?” dedi.

Avusturya'yı sarsan skandal

FPÖ, 2017 yılında Sebastien Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

Mayıs ayında ortaya çıkan skandal video görüntüleri FPÖ’ye büyük kan kaybettirmişti. Görüntülerde Heinz Christian Strache, sözde Rus iş insanının yeğeni kadına “Seçimi bizim kazanmamızı sağlayacak yardımda bulunursanız iktidara geldiğimizde size devlet ihalelerini veririz” vaadinde bulunuyordu.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Strache hem başbakan yardımcılığından hem de parti liderliğinden istifa etmişti.

Başbakan Sebastian Kurz ülkeyi sarsan görüntüler sonrası FPÖ’lü içişleri bakanının da istifa etmesini veya cumhurbaşkanınca görevden almasını istemişti. Bunun üzerine kriz büyümüş hükümet istifa etmiş, erken seçim kararı alınmıştı.
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