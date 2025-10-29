Asrın Mazlumu ve Düşünce Mimarı-2





Yıllar boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan terör eylemlerine karşı aynı müsbet duruşu sergilemiş, daima şiddetsizliği ve sağduyuyu tavsiye etmiştir.





Ödül töreninde Komite Başkanı Prof. Lawrence E. Carter şöyle demiştir:

Aktüalitenin günümüz insanına yüklediği ağır dağınıklık yükleri var. Bu aktüalite keşmekeşi içinde insanın hakikatine dair çok şeyleri ıskalıyoruz. Ayrıca sathilik, yüzeysellik, bilgiye ulaşabilme kolaylığı ve bildim sanma ülfeti yine hakikatin nazlı yüzünü biz modern insanlara göstermeyebiliyor. Geleneğin ve selefin uzun ve meşakkatli yollarla elde ettikleri mirası da modern çağın kolaycı ve dağınık zihinlerinin anlaması zorlaşıyor. Bu sentezi başarı ve ihlasla ortaya koyan isimlerin başında Fethullah Gülen Hocaefendi geliyor.Fethullah Gülen Hocaefendi'nin düşünce dünyasında,gayreti vardır.O, geçmişin mirasını bugünün aklıyla yoğurmuş, çağın insanına yeni birsunmuştur. Bu anlamda Hizmet pratiği tüm milletleri kapsama içine alacak bir enginliktedir.Dr. Oliver Leaman’a göre Gülen, klasik Sünnî ekolleri dışlamadan,bir çizgi izler.Bu yönüyle Said Nursî ilebakımından akrabalık taşır.Gülen’in özgünlüğü, metinle şahsi tanıklığı buluşturan ve modernliğin itirazlarınıkarşılayan bir dil oluşturmasında yatar.Fethullah Gülen, Kestanepazarı yıllarından itibaren bizzat ders vererek, öğrencilerinin başında birolarak bulunmuştur.Cemaat mensuplarının sorunlarıyla yakından ilgilenmiş; evliliklerinden sağlık meselelerine kadar onlara rehberlik etmiştir.Yıllar geçse bile, geçmişte öğrendiği bir problemi hatırlayıp sorması, onungösterir.Wendi Lawson See, Hocaefendi’nin liderlik tarzını Hristiyan literatürdekikavramıyla ilişkilendirir.Dr. Fevzi Saraç ise Gülen’in liderlik modeliniparadigmalarıyla açıklar.İhlas, güven, eğitim ve siyasetten uzak durma ilkeleriyle, çoğulcu toplumlardabir işlev görmüştür.Müsbet hareket, kötülük karşısında sessiz kalmak değil; iyiliği sistemli, planlı ve sabırlı bir biçimde yaymaktır. Hakikat, nefretle değil; merhamet, diyalog ve ilimle yaşatılır.11 Eylül saldırıları sonrası Hocaefendi, açıkçadiyerek büyük bir cesaret göstermiştir.Bu söz, sadece bir tepki değil, bir ahlak manifestosudur.Bu yaklaşımıyla, 2015 yılında’ne layık görülmüştür.“Bu ödülü, 11 Eylül saldırılarını kınayarak küresel barışa katkı yaptığı, insani değerleri yücelttiği, farklılıkları bir arada tutan bir öğreti sunduğu için veriyoruz.Onur duyuyoruz; çünkü siz, inancınızı insanlıkla buluşturup, ırk ve millet farklarını bir zenginlik olarak sundunuz.”Hindistan merkezli Asya Çalışmaları Direktörü ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Anwar Alam, İngilizce kaleme alınan ‘Allah Rızası İçin: Hizmet Hareketinin Kökeni, Gelişimi ve Söylemi ‘ adlı kitabında, Gülen'in dünya barışına katkıları için şunları söyler:The Life of Hizmet” “ Bir Hizmet Hayatı” kitabında Gandhi ve Gülen arasındaki şu benzerliklere dikkat çekiyor: Her ikisi de şiddetsizliğe, Tanrı inancına, hakikate ve sevgi ahlakına bağlılık göstermektedir ve her ikisi de zulüm görmüştür. Gülen ve Gandhi aynı zamanda eğitim, dua, empati, ilkeli çoğulculuk ve dinler arası anlayışa olan bağlılıklarını da paylaşmaktadır.Hocaefendi, tebliğ metodu olarak ‘’İrşad Ekseni” kitabında cihadı şöyle tanımlar:“İnsanlarla Rableri arasındaki engelleri kaldırmak.”Bu anlayış, insanın nefsiyle yüzleşmesi, egosunu ilahî emanet bilip onu doğru kullanarak başkalarının daerişmesine yardımcı olmasıdır. Gülen öğretisinde cehalet, fakirlik, tefrika ve taassup gibi düşmanlara ek olarak hilekarlık, zorbalık, sefahat, müstehcenlik, vurdumduymazlık ve kozmopolitlik gibi mücadele edilmesi gerekli cephelere de dikkat çekilir.Ori Soltes, Gülen’in “cihad” kavramını üç düzeyde açıklar:1.Gençliği cehalet, yoksulluk ve çatışmadan kurtarma çabası.2.Eğitim kurumları, sosyal programlar ve diyalog platformlarıyla iyilik üretimi.3.Şiddet merkezli anlayışlara karşı sivil bir İslam fikrini savunmak.Gülen öğretisinde,hep temel bir ilkedir.Toplumsal çürümenin, vicdanın pas tutmasıyla başladığını söyler.Vicdan; insan ruhunun,boyutlarının birleştiği bir latîfe-i rabbâniyedir.Bu yüzden Hocaefendi,hep ön planda tutmuştur.Ona göre, vicdanı diri olan bir toplum asla yozlaşmaz.Fethullah Gülen, ysayacak kadar samimi bir ahlak anlayışına sahipti.Sözleri bu yüzden tesirliydi; çünkükonuşurdu.Kendisini hiç görmeyen bir genç bile, onun bir cümlesiyle Afrika’ya öğretmenliğe gidebiliyordu.Dr. Züleyha Mary Fikret, Ekim ayında yapılan Gülen Konferansı’nda şöyle tanımlıyor:“Gülen, vahiy merkezli derin pedagojisiyle insan onurunu, evrensel değerleri ve ruh terbiyesini merkeze alan bir eğitim anlayışı geliştirmiştir.”Fethullah Gülen Hocaefendi, bu sözüyle yaşadığı mazlumiyeti özetler gibidir.Kendi ailesinden yüzlerce insan hapse atılmış; kardeşi Kutbettin Gülen hâlâ suçsuz yere cezaevinde tutulmaktadır.Kardeşleri Sıbgatullah,Salih Gülen ve ablası Nurhayat Gülen bu zulüm sürecinde vefat eden ve hicranla bu dünyadan göçenler arasındalar.Sadece soyadı “Gülen” olduğu için evleri taşlanan, işinden edilen nice masum vardır.Kendisi, memleket hasretiyle yanarken, Türkiye’den getirilen bir avuç toprağı koklayarak gurbette vefat etmiştir.Hakkında atılan iftiralar, hakaretler, karalamalar ciltlere sığmaz.Hiçbir zaman şiddete başvurmamış, kendisine zulmedenlere bile aynıyla mukabele etmemiştir.Şefkati veesas almış, kin ve nefretten uzak durmuştur.Belki bir gün, onu yanlış anlayanlar da bu gerçeği fark edecek; bin pişmanlıkla hatırlayacaklardır.O, gerçekten dedur.Hizmet Hareketi’nin geleceği, bu vizyonla yetişenşekillenecektir.Bu gençler, küresel sorunlara duyarlı, teknolojiye hâkim, kültürel köklerine bağlı ve aynı zamandabireyler olarak hareketin misyonunu ileriye taşıyacaklardır.Hocaefendi’nin ideali; bilgiyle yoğrulmuş, vicdanıyla yön bulan, insanlık için çalışan biryetiştirmekti.Ve bu ideal, bugün hâlâ yaşamaya devam ediyor…Sonuç olarak, daha pek çok konferanslara, kitaplara, belgesellere, filmlere ve akademik araştırmalara kaynaklık edecek çok büyük bir düşünce mirası bırakarak Fethullah Gülen Hocaefendi aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Yetiştirdiği insanlar, ortaya koyduğu pratikler, onu görenler ve eserlerini okumaya, dinlemeye devam edeceklerle gelecek genç kuşaklara bu miras aktarılacaktır. Ümit ederiz ki gelecekte en parlak insanlık tabloları bu desenlerle ve notalarla donatılsın.