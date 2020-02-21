Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunuyor

Önümüzdeki hafta Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın Fransız avukatı Eric Dupont-Moretti bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu söyledi. Dupont-Moretti durumun ciddiyeti nedeniyle konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye karar verdiklerini belirtti.







Euronews'te yer alan habere göre Paris'te bir basın toplantısı düzenleyen savunma ekibi, Assange hakkında açılan davanın adil olmadığını belirterek müvekkillerinin sağlık durumunun kötüye gittiğini ve Londra'daki tutukluluğu sırasında temel haklarını ihlal edildiğini vurguladı.





Assange'ın çocuklarının yaşadığı Fransa'dan iltica talebinde bulunmak isteyen avukatlar Macron'la görüşmelerine somut isteklerle gitmeyi planladıklarını belirtti.





Bir diğer avukat Antoine Vey, Assange'ın Fransa topraklarında olmaması nedeniyle bunun sıradan bir başvuru olmayacağını vurguladı.





Assange'a şartlı serbest kalama teklifi





Savunma ekibinin kordinatörü pozisyonundaki İspanyol avukat Baltasar Garzon da Trump yönetiminin Assange'a serbest kalabilmesi için öne sürdüğü şartı hatırlattı.





Assange geçtiğimiz günlerde kendisine 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Demokrat parti'nin elektronik postalarına sızmadığını kabul etmesi halinde serbest kalabileceğinin teklif edildiğini açıklamıştı.





Garzon, Trump yönetiminin baskısına rağmen Assange'ın direndiğini ve sonuç olarak da müvekkilinin ABD'ye iadesi talimatı verildiğini belirtti.





Beyaz Saray bu iddiaları kesin bir dille yalanladı fakat Garzon tanık ifadeleri ve kanıtlayıcı dökümanları mahkemeye sunacaklarını vurguladı.





Amerika Birleşik Devletleri'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange hakkında İsveç'te bir mahkeme cinsel taciz davası açmış ve 2012 yılında İngiltere'de kefaletle serbest bırakılan Assange, Ekvador'un Londra büyükelçiliğine sığınmıştı. 7 Yıl burada kalan Assange geçen yıl Nisan ayında İngiliz polisi tarafından zorla çıkarılarak tutuklanmıştı. Bu arada İsveç üzerinden çok zaman geçtiği gerekçesiyle açtığı cinsel taciz davasını kasım ayında düşürdü.



