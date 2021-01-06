Samanyolu Haber /Dünya / Assange'in serbest kalma talebi reddedildi /06 Ocak 2021 15:55

Assange'in serbest kalma talebi reddedildi

WikiLeaks kurucusunun ABD'ye iadesi talebini basın özgürlüğü değil de intihar riski gerekçesiyle reddeden Britanya yargısı, Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini de geri çevirdi.

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Daha önce ABD'nin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın casusluk suçlamalarından teslim edilmesi için yaptığı başvuruyu reddeden Londra'daki Merkez Ceza Mahkemesi Yargıcı Vanessa Baraitser, diğer yandan Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebine de geçit vermedi.

İadeyi reddetme kararını WikiLeaks kurucusunun ruh sağlığı ve ABD'de intihar riskiyle gerekçelendiren Yargıç Vanessa Baraitser, bu kez Assange'ın tecritte tutulduğu sıkı güvenlik hapishanesinde kalmaya devam etmesine hükmetti.

ABD yönetimi kararı temyize götürürken Assange'ın firar etmesi riskinin bulunduğunu söyleyen Baraitser, WikiLeaks kurucusunun geçmiş davranışlarının buna işaret ettiğini belirtti.

Yargıç, "Assange'ın bugün serbest bırakılırsa temyiz davasına çıkmak üzere mahkemeye teslim olmayacağına inanmak için sağlam nedenler bulunduğuna ikna oldum" diyerek ekledi:

"Assange davayı henüz kazanmadı, temyizin nasıl sonuçlanacağını bilebilecek durumda değiliz."

Assange'ın hayat arkadaşı Stella Morris ise ABD Başkanı Donald Trump'ı, ABD yönetimlerinin yüz binlerce gizli belgesini yayımlamış WikiLeaks'in kurucusu hakkında af kararı çıkarmaya çağırdı.

2012 yılında İsveç'e cinsel saldırı suçlamalarından iadesinin istenen Assange, kefaletle serbestken İsveç'in kendisini ABD'ye teslim edeceği gerekçesiyle Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 7 yıl kaldığı elçilikten geçen yıl Ekvador'un sığınma hakkını geri almasının ardından Britanya polisi tarafından zorla çıkarılan Assange, Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine konuldu. Bu arada İsveç, hakkındaki suçlamaları düşürdü.
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