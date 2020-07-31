Samanyolu Haber /Dünya / Asselborn'dan Türkiye açıklaması /31 Temmuz 2020 11:23

Asselborn'dan Türkiye açıklaması

Lüksemburg Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyeleri arasına katılmasını mümkün görmüyor. İnsan hakları ihlallerinin arttığını savunan bakan, üyeliği "akıllarının köşesinde bile tutamadıklarını" belirtti.

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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'ye dair de açıklamalar  yaptı. Bakan değerlendirmesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin yakın gelecekte mümkün olmadığını belirtti.

"Türkiye'nin gelecek 15 ile 20 yılda Avrupa Birliği'ne girmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığı kanısındayım" diyen Asselborn, "Türkiye'de ağırlaşan insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin olası bir AB üyeliği konusunda düşünmemizi ve hatta aklımızın bir yerinde tutmamızı dahi engelledi" yorumunu yaptı.

Türk hükümetinin tutumunun, Avrupa değerlerine uygun olmadığını vurgulayan Lüksemburglu bakan, "demokratik hakların absürt bir şekilde ihlal edildiğini ve bu durumu bitmediğini" ifade etti.

"Yerel seçimler büyük bir demokratik hareketin olduğunu gösterdi"

Asselborn diğer yandan Türkiye ile AB müzakere sürecinin tamamen bitirilmemesi gerektiğini de dile getirdi. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ülkede büyük bir demokratik hareket olduğunu gösterdiğini vurgulayan  Lüksemburglu Bakan, "Bu insanlara bir umut vermeliyiz" dedi.

Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakereleri 2005 yılından bu yana devam ediyor. Ancak bu müzakereler şu anda askıya alınmış durumda.
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