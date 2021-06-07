Associated Press'ten Peker açıklaması

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Sedat Peker’in Türkiye'de başta devlet yetkilileri olmak üzere belli kesimlere yönelik iddialarının bulunduğu videoların YouTube'da 75 milyondan fazla görüntülendiğini belirtti.







Ajansın haberinde, Peker'in iddiaları ve itiraflarına kapsamlı bir şekilde yer verildi. Haberde "Kaçak bir Türk mafya babası tarafından yayınlanan ve Türk hükümetinin yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddialarını içeren bir dizi videonun YouTube'da 75 milyondan fazla izleyiciye ulaştığı" kaydedildi.





'Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayeti örtbas etmekten, İslami militanlara silah transferine kadar hüküm giymiş bir suç örgütü liderinin' yayınladığı videolar ile "Türk milletini etkisi altına aldığı" belirtilen haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar partisi üyelerini suçlayan açıklamalarının onu beklenmedik bir şekilde sosyal medya fenomenine dönüştürdüğü savunuldu.





Videoların ayrıca iktidar partisi içindeki rakip gruplar arasındaki iddia edilen anlaşmazlıkları ortaya çıkardığı ve Erdoğan'ın ekonomik gerileme ve korona virüsü pandemisi ile mücadele ederken yaşadığı sıkıntıları artırdığına dikkat çekildi.