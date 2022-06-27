AST, 108 işkenceciyi daha deşifre etti

Aynı gün Birleşmiş Milletlerin “İşkence mağdurlarını destekleme günü” olması sebebiyle Youtube üzerinden bir sanal protesto organize edildi.







Protesto eylemine on binlerce kişi katıldı.







Sanal protestoda 108 işkenceci deşifre edildi. Aktivistlerden toplum liderlerinden video mesajlarla #StandAgainstTorture hashtag’i kullanılarak “işkenceye karşı dur” mesajı verildi.

Türkiye’de işkence ve kötü muamele üzerine bir süredir araştırmalar yapan AST raportörleri, hazırladıkları “İşkenceciler 2” raporunda yine mağdurlarla yapılan mülakatlara, resmi ifade tutanaklarına, mahkeme kararlarına, sağlık raporlarına ve suç duyurularına dayanarak işkenceci profillere ve eylemlerine dikkat çekti.Araştırmacı gazeteci Bülent Ceyhan koordinatörlüğündeki AST raportörleri, daha önce hazırladıkları ‘işkence’ raporlarında, gözaltında, cezaevlerinde ve kaçırılmak suretiyle yasadışı sorgu altında işkence gören mağdurların yaşadıklarını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. Bu raporlar BM İşkence Komisyonu’na iletilmişti ve AST özellikle işkence suçuna karışan kamu görevlilerinin hukuk önünde cezalandırılmaları için çaba göstereceklerini açıklamıştı.Cezaevlerinde, gözaltında, gayri resmi sorgu merkezlerinde işkence, kötü muamele, cinsel saldırı ve cinayet suçlarının işlenmeye devam ettiği belirtilen raporda dava konusu olaylara vurgu yapılıyor. 2’nci raporla birlikte deşifre edilen işkenceci sayısının 108’ye ulaştığına dikkat çekiliyor.Haklarında dava açılan işkencecilerin cezasız kalması, hatta terfilerle ödüllendirilmesi ve görevlerine devam etmeleri mağdurların hukuki haklarını kullanmaktan vazgeçmesiyle sonuçlanıyor. Türkiye’de işkencenin sistematik olarak uygulanması; cezasızlık, denetimsizlik ve yargının bağımsızlığını yitirmesinin bir sonucu olarak gösteriliyor. AST, mağdurlara kimlik bilgilerinin saklı kalacağı güvencesini vererek rapora katkıda bulunma çağrısında bulunuyor.