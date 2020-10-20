Samanyolu Haber /Gündem / AST’den Türkiye’deki Kadın Hakları İhlallerinin Raporlanmasıyla İlgili Staj Programı /20 Ekim 2020 12:54

AST’den Türkiye’deki Kadın Hakları İhlallerinin Raporlanmasıyla İlgili Staj Programı

Advocates of Silenced Turkey, üniversite öğrencilerine yönelik ‘ staj programı’ fırsatı sağlıyor.

SHABER3.COM

İnsan hakları kapsamında projeler yürüten Advocates of Silenced Turkey, üniversite öğrencilerine yönelik ‘ staj programı’ fırsatı sağlıyor. Katılımcılar bu proje ile, Türkiye’deki kadın hakları ihlallerine odaklanacak. 

Stajyerler, hazırlanan proje aracılığıyla, Türkiye'de yasanan hukuksuzluklarin magduru kadinlarla yakın temas halinde çalışma fırsatı elde edebilecek. Bunun yanı sıra AST stajyerleri, geçmişte derlenen raporlardan, yapılan görüşmelerden ve kadın hakları davalarıyla ilgili diğer haber kaynaklarından araştırmaları derleyecekler.

Öğrenciler davalardaki ihlalleri değerlendirmek için ilgili insan hakları yasalarını ve standartlarını analiz edecekler. Stajyerlere bu konuda, seminerler ve avukatlarla planlanmış toplantılar aracılığıyla eğitim verilecek.
3 Ocak 2021 tarihinden 8 Mart 2021'e kadar sürecek olan program süresince stajyerlerin 5-6 sayfa uzunluğunda en az bir makale tamamlaması beklenecek.
AST başvuruların 30 Kasım 2020 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. İlgilenen öğrenciler başvuru formuna kurumun sitesinden ulaşabilecek.


 

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