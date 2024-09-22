Samanyolu Haber /Gündem / AST, Tanıtım ve Güçlendirme Programı için herkesi bugün ekran başına bekliyor /22 Eylül 2024 18:06

AST, Tanıtım ve Güçlendirme Programı için herkesi bugün ekran başına bekliyor

Demokratik idealler ve evrensel insan hakları için mücadele eden ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey'in (AST), tanıtım ve güçlendirme programı bugün düzenlenecek.

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15 Temmuz sonrasında ABD'de kurulan Advocates of Silenced Turkey (AST) online olarak tanıtım ve güçlendirme programı düzenliyor.  

AST, yalnızca insan ve medeni haklarını savunmak amacıyla kurulmuş, NJ merkezli ve kar amacı gütmeyen bir hayır kurumu ve eğitim kuruluşudur. Gönüllü insanlarca faaliyetlerini sürdüren AST, Türkiye'de temel insan hakları belgelerinde yer alan medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm insan hakları ihlallerini yakından takip ediyor. 

AST, hukuk aracılığı ile Türkiye'de ve dünyada İnsan Hakları ihlalcilerinin hesap vermesini sağlamak ve mağdurların adalet ve tazminat elde etmelerine olanak sağlamak için, faillerin, suç ortaklarının ve suç azmettiricilerinin cezasız kalmasıyla mücadele ediyor. Mağdurların çıkarlarını ulusal ve uluslararası mahkemelerde savunmanın yanı sıra yerel ortakları ve mağdurlarla yakın işbirliği içinde yetkililerin ihlallere karşı kararlı bir şekilde harekete geçmesini sağlamak için ilgili uluslararası insan hakları organlarına davalar açıyor. 

AST'nin online olarak izlenebilecek tanıtım ve güçlendirme programını Zeynep Kaya ve Nur Öztürk sunacak. 

Programda, AST olarak bugüne kadar gerçekleştirilen projeler detaylı bir biçimde sunulacak. Ayrıca onlarca yeni proje ve çalışmanın tanıtımı gerçekleştirilecek. 

Programda bu projelerin hayata geçirilebilmesi için destek talep edilecek. 

Programın ülkelere göre yayın saati ve yayın linki ise şu şekilde: 


1:00 PM (ET)
12:00 PM (CT)
10:00 AM (PT)
19:00 AVRUPA
20:00 TSI

Program linki: 




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