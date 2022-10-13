Samanyolu Haber /Gündem / Astana’da Putin-Erdoğan zirvesi /13 Ekim 2022 15:10

Astana’da Putin-Erdoğan zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki Astana görüşmesi başladı. İlk açıklamalar önemli işbirliklerinin aolacağı iması veriyor. Moskova tarafından Türkiye'nin dünyanın en büyük gaz hubı haline getirmesi planlanmış…

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SAMANYOLUHABER.COM - ASTANA


İkili görüşme öncesi konuşan Putin, “Sizinle beraber en üst düzeyde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler iyi sonuçlar veriyor, ülkelerimiz arasındaki anlaşmaların hepsi yerine getiriliyor” dedi.

‘’Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz hubı haline getirme hedefini belirledik’’

Putin'in açıklamalardan satır başları şöyle:

‘’Avrupa'dan bile daha güvenli bir güzergah olan Türkiye, gaz tedariki konusunda en güvenli güzergah haline geldi. Sizin tutumunuz sayesinde bu gaz boru hattını çok daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.’’ Putin konuşmasının devamında, ''Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir.'' Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akkuyu Nükleer santraline vurgu yaptı:

''Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Böyle bir Nükleer santral Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.''

Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

Putin'in ''Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasının ardından, iki liderin alternatif doğalgaz rotaları konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Görüşmede; ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve tahıl koridorunun genişletilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Masada Rusya ile Batı arasında, Türkiye ev sahipliğinde görüşmeler yapılması ihtimali de olacak.
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